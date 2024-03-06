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Мишустин провел переговоры с президентом Азербайджана - РИА Новости, 06.03.2024
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16:16 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/mishustin-1931509173.html
Мишустин провел переговоры с президентом Азербайджана
Мишустин провел переговоры с президентом Азербайджана - РИА Новости, 06.03.2024
Мишустин провел переговоры с президентом Азербайджана
Переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Азербайджана Ильхама Алиева завершились, продлившись около трех часов. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:16
2024-03-06T16:16
азербайджан
россия
михаил мишустин
ильхам алиев
алексей оверчук
экономика
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БАКУ, 6 мар - РИА Новости. Переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Азербайджана Ильхама Алиева завершились, продлившись около трех часов. Мишустин прилетел в столицу Азербайджана накануне. В поездке его сопровождают вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минтранса Виталий Савельев и другие. Во вторник Мишустин провел переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Обсуждалось развитие двусторонних отношений и перспективы новых совместных проектов, в частности, в энергетике, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, транспортной сфере. По итогам переговоров был подписан ряд документов.
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азербайджан, россия, михаил мишустин, ильхам алиев, алексей оверчук, экономика
Азербайджан, Россия, Михаил Мишустин, Ильхам Алиев, Алексей Оверчук, Экономика
Мишустин провел переговоры с президентом Азербайджана

Переговоры Мишустина с Алиевым в Баку продолжались около трех часов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку в расширенном составе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку в расширенном составе
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 мар - РИА Новости. Переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Азербайджана Ильхама Алиева завершились, продлившись около трех часов.
Мишустин прилетел в столицу Азербайджана накануне. В поездке его сопровождают вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минтранса Виталий Савельев и другие.
Во вторник Мишустин провел переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Обсуждалось развитие двусторонних отношений и перспективы новых совместных проектов, в частности, в энергетике, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, транспортной сфере.
По итогам переговоров был подписан ряд документов.
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АзербайджанРоссияМихаил МишустинИльхам АлиевАлексей ОверчукЭкономика
 
 
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