https://ria.ru/20240306/mishustin-1931509173.html

Мишустин провел переговоры с президентом Азербайджана

Мишустин провел переговоры с президентом Азербайджана - РИА Новости, 06.03.2024

Мишустин провел переговоры с президентом Азербайджана

Переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Азербайджана Ильхама Алиева завершились, продлившись около трех часов. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:16

2024-03-06T16:16

2024-03-06T16:16

азербайджан

россия

михаил мишустин

ильхам алиев

алексей оверчук

экономика

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БАКУ, 6 мар - РИА Новости. Переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Азербайджана Ильхама Алиева завершились, продлившись около трех часов. Мишустин прилетел в столицу Азербайджана накануне. В поездке его сопровождают вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минтранса Виталий Савельев и другие. Во вторник Мишустин провел переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Обсуждалось развитие двусторонних отношений и перспективы новых совместных проектов, в частности, в энергетике, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, транспортной сфере. По итогам переговоров был подписан ряд документов.

https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1902115004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

азербайджан, россия, михаил мишустин, ильхам алиев, алексей оверчук, экономика