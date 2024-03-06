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Снижение рождаемости замедлилось благодаря маткапиталу, заявила Голикова - РИА Новости, 06.03.2024
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15:18 06.03.2024 (обновлено: 15:32 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/matkapital-1931488591.html
Снижение рождаемости замедлилось благодаря маткапиталу, заявила Голикова
Снижение рождаемости замедлилось благодаря маткапиталу, заявила Голикова - РИА Новости, 06.03.2024
Снижение рождаемости замедлилось благодаря маткапиталу, заявила Голикова
Благодаря тому, что маткапитал в России стали выдавать на первого ребёнка, замедлилось снижение рождаемости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:18
2024-03-06T15:32
общество
россия
татьяна голикова
материнский капитал
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Благодаря тому, что маткапитал в России стали выдавать на первого ребёнка, замедлилось снижение рождаемости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Было принято решение перенести основную сумму на первые рождения и оставить ещё дополнительную сумму на вторые рождения. Здесь мы получили два эффекта. Первый - замедлилось снижение рождаемости. Второй - у нас продолжился рост третьих рождений",- сказала Голикова на просветительском марафоне Знание.Первые на Всемирном фестивале молодёжи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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353
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общество, россия, татьяна голикова, материнский капитал, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Материнский капитал, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Снижение рождаемости замедлилось благодаря маткапиталу, заявила Голикова

Голикова: благодаря маткапиталу на первенца снижение рождаемости замедлилось

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской гуляет в Юнтоловском заказнике в Санкт-Петербурге
Женщина с коляской гуляет в Юнтоловском заказнике в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина с коляской гуляет в Юнтоловском заказнике в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Благодаря тому, что маткапитал в России стали выдавать на первого ребёнка, замедлилось снижение рождаемости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Было принято решение перенести основную сумму на первые рождения и оставить ещё дополнительную сумму на вторые рождения. Здесь мы получили два эффекта. Первый - замедлилось снижение рождаемости. Второй - у нас продолжился рост третьих рождений",- сказала Голикова на просветительском марафоне Знание.Первые на Всемирном фестивале молодёжи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваМатеринский капиталВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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