https://ria.ru/20240306/matkapital-1931488591.html

Снижение рождаемости замедлилось благодаря маткапиталу, заявила Голикова

Снижение рождаемости замедлилось благодаря маткапиталу, заявила Голикова - РИА Новости, 06.03.2024

Снижение рождаемости замедлилось благодаря маткапиталу, заявила Голикова

Благодаря тому, что маткапитал в России стали выдавать на первого ребёнка, замедлилось снижение рождаемости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:18

2024-03-06T15:18

2024-03-06T15:32

общество

россия

татьяна голикова

материнский капитал

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Благодаря тому, что маткапитал в России стали выдавать на первого ребёнка, замедлилось снижение рождаемости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Было принято решение перенести основную сумму на первые рождения и оставить ещё дополнительную сумму на вторые рождения. Здесь мы получили два эффекта. Первый - замедлилось снижение рождаемости. Второй - у нас продолжился рост третьих рождений",- сказала Голикова на просветительском марафоне Знание.Первые на Всемирном фестивале молодёжи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, татьяна голикова, материнский капитал, всемирный фестиваль молодежи — 2024