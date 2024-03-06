https://ria.ru/20240306/mask-1931558369.html

Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США

Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США - РИА Новости, 06.03.2024

Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:45

2024-03-06T18:45

2024-03-06T18:45

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илон маск

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. "Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты", - написал Маск в своей соцсети Х. Ранее источники американских СМИ сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп, пытающийся привлечь спонсоров для своей избирательной кампании, встретился с Маском. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024