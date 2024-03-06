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Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США - РИА Новости, 06.03.2024
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18:45 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/mask-1931558369.html
Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США
Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США - РИА Новости, 06.03.2024
Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:45
2024-03-06T18:45
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. "Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты", - написал Маск в своей соцсети Х. Ранее источники американских СМИ сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп, пытающийся привлечь спонсоров для своей избирательной кампании, встретился с Маском. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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4.7
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США

Маск заявил, что не жертвует деньги никому из кандидатов в президенты США

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США.
"Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты", - написал Маск в своей соцсети Х.
Ранее источники американских СМИ сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп, пытающийся привлечь спонсоров для своей избирательной кампании, встретился с Маском.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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