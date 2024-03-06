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Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США
Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США - РИА Новости, 06.03.2024
Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:45
2024-03-06T18:45
2024-03-06T18:45
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ВАШИНГТОН, 6 марта - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не жертвует средств никому из кандидатов в президенты США. "Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты", - написал Маск в своей соцсети Х. Ранее источники американских СМИ сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп, пытающийся привлечь спонсоров для своей избирательной кампании, встретился с Маском. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них теперь претендует только Трамп. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Маск заявил, что не жертвует деньги кандидатам в президенты США
Маск заявил, что не жертвует деньги никому из кандидатов в президенты США