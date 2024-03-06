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Хуснуллин не исключил, что вокзал Мариуполя начнет работу до конца года - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 06.03.2024 (обновлено: 13:27 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html
Хуснуллин не исключил, что вокзал Мариуполя начнет работу до конца года
Хуснуллин не исключил, что вокзал Мариуполя начнет работу до конца года - РИА Новости, 06.03.2024
Хуснуллин не исключил, что вокзал Мариуполя начнет работу до конца года
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что надеется на начало работы железнодорожного вокзала Мариуполя до конца... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:11
2024-03-06T13:27
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
марат хуснуллин
политика
донецкая народная республика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что надеется на начало работы железнодорожного вокзала Мариуполя до конца 2024 года, идут восстановительные работы."Восстанавливает одна из структур, связанная с железнодорожниками, я думаю, что мы до конца года в основном её уже сделаем. Надеюсь, что до конца года будет функционировать", - сказал журналистам Хуснуллин, отвечая на вопрос о восстановлении вокзала Мариуполя на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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мариуполь, россия, марат хуснуллин, политика, донецкая народная республика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Марат Хуснуллин, Политика, Донецкая Народная Республика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Хуснуллин не исключил, что вокзал Мариуполя начнет работу до конца года

Хуснуллин: на вокзале Мариуполя идут восстановительные работы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСгоревшие вокзалы у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе
Сгоревшие вокзалы у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сгоревшие вокзалы у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что надеется на начало работы железнодорожного вокзала Мариуполя до конца 2024 года, идут восстановительные работы.
"Восстанавливает одна из структур, связанная с железнодорожниками, я думаю, что мы до конца года в основном её уже сделаем. Надеюсь, что до конца года будет функционировать", - сказал журналистам Хуснуллин, отвечая на вопрос о восстановлении вокзала Мариуполя на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияМарат ХуснуллинПолитикаДонецкая Народная РеспубликаВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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