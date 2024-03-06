https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html

Хуснуллин не исключил, что вокзал Мариуполя начнет работу до конца года

Хуснуллин не исключил, что вокзал Мариуполя начнет работу до конца года - РИА Новости, 06.03.2024

Хуснуллин не исключил, что вокзал Мариуполя начнет работу до конца года

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что надеется на начало работы железнодорожного вокзала Мариуполя до конца... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:11

2024-03-06T13:11

2024-03-06T13:27

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

марат хуснуллин

политика

донецкая народная республика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что надеется на начало работы железнодорожного вокзала Мариуполя до конца 2024 года, идут восстановительные работы."Восстанавливает одна из структур, связанная с железнодорожниками, я думаю, что мы до конца года в основном её уже сделаем. Надеюсь, что до конца года будет функционировать", - сказал журналистам Хуснуллин, отвечая на вопрос о восстановлении вокзала Мариуполя на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240204/mariupol-1925309493.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, россия, марат хуснуллин, политика, донецкая народная республика, всемирный фестиваль молодежи — 2024