https://ria.ru/20240306/makron-1931557295.html

Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции

Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции - РИА Новости, 06.03.2024

Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду по очереди проведет переговоры с бывшими главами государства Франсуа Олландом и Николя Саркози, чтобы выработать... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:42

2024-03-06T18:42

2024-03-06T18:43

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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду по очереди проведет переговоры с бывшими главами государства Франсуа Олландом и Николя Саркози, чтобы выработать позицию по украинскому конфликту, сообщает радиостанция Europe 1. Взгляды экс-президентов на украинский конфликт кардинально отличаются. Олланд выступает за увеличение поддержки Киева, в то время как Саркози поддерживает решение конфликта путем переговоров и выступает за нейтральный статус для Украины. "Макрон хочет "измерить температуру" левых и правых. Глава государства хочет проконсультироваться с бывшими президентами, сравнить их диаметрально противоположные взгляды о том, какого поведения придерживаться в отношении России", - пишет СМИ. В окружении президента отметили, что Макрон хочет "сохранить единство нации" в этом вопросе и "избежать политических потрясений". Макрон организует эти встречи в преддверии обсуждения ситуации на Украине, а также подписанного в феврале соглашения о безопасности с Киевом в парламенте на следующей неделе. Недавние заявления президента о возможной отправке войск на Украину вызвали резкую критику партий во Франции. Макрона обвинили во втягивании Парижа в войну, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В четверг Макрон соберет лидеров всех фракций для переговоров о ситуации на Украине. Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Оно включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, франсуа олланд, николя саркози, нато, вооруженные силы украины