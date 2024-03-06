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Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 06.03.2024 (обновлено: 18:43 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/makron-1931557295.html
Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции
Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции - РИА Новости, 06.03.2024
Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду по очереди проведет переговоры с бывшими главами государства Франсуа Олландом и Николя Саркози, чтобы выработать... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:42
2024-03-06T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
франсуа олланд
николя саркози
нато
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду по очереди проведет переговоры с бывшими главами государства Франсуа Олландом и Николя Саркози, чтобы выработать позицию по украинскому конфликту, сообщает радиостанция Europe 1. Взгляды экс-президентов на украинский конфликт кардинально отличаются. Олланд выступает за увеличение поддержки Киева, в то время как Саркози поддерживает решение конфликта путем переговоров и выступает за нейтральный статус для Украины. "Макрон хочет "измерить температуру" левых и правых. Глава государства хочет проконсультироваться с бывшими президентами, сравнить их диаметрально противоположные взгляды о том, какого поведения придерживаться в отношении России", - пишет СМИ. В окружении президента отметили, что Макрон хочет "сохранить единство нации" в этом вопросе и "избежать политических потрясений". Макрон организует эти встречи в преддверии обсуждения ситуации на Украине, а также подписанного в феврале соглашения о безопасности с Киевом в парламенте на следующей неделе. Недавние заявления президента о возможной отправке войск на Украину вызвали резкую критику партий во Франции. Макрона обвинили во втягивании Парижа в войну, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В четверг Макрон соберет лидеров всех фракций для переговоров о ситуации на Украине. Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Оно включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, франсуа олланд, николя саркози, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд, Николя Саркози, НАТО, Вооруженные силы Украины
Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции

Макрон заявил, что обсудит ситуацию на Украине с Саркози и Олландом

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду по очереди проведет переговоры с бывшими главами государства Франсуа Олландом и Николя Саркози, чтобы выработать позицию по украинскому конфликту, сообщает радиостанция Europe 1.
Взгляды экс-президентов на украинский конфликт кардинально отличаются. Олланд выступает за увеличение поддержки Киева, в то время как Саркози поддерживает решение конфликта путем переговоров и выступает за нейтральный статус для Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
"Макрон хочет "измерить температуру" левых и правых. Глава государства хочет проконсультироваться с бывшими президентами, сравнить их диаметрально противоположные взгляды о том, какого поведения придерживаться в отношении России", - пишет СМИ. В окружении президента отметили, что Макрон хочет "сохранить единство нации" в этом вопросе и "избежать политических потрясений".
Макрон организует эти встречи в преддверии обсуждения ситуации на Украине, а также подписанного в феврале соглашения о безопасности с Киевом в парламенте на следующей неделе.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
Недавние заявления президента о возможной отправке войск на Украину вызвали резкую критику партий во Франции. Макрона обвинили во втягивании Парижа в войну, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В четверг Макрон соберет лидеров всех фракций для переговоров о ситуации на Украине.
Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Оно включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Европа дала задний ход
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронФрансуа ОлландНиколя СаркозиНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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