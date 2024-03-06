https://ria.ru/20240306/livan-1931540270.html

Ливанский парламентарий высказался об укреплении отношений с Россией

Ливанский парламентарий высказался об укреплении отношений с Россией - РИА Новости, 06.03.2024

Ливанский парламентарий высказался об укреплении отношений с Россией

Россия занимает твердую позицию в поддержку единства и независимости Ливана, укрепление отношений с Москвой отвечает интересам ливанцев, заявил ливанский... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:43

2024-03-06T17:43

2024-03-06T17:43

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ливан

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия занимает твердую позицию в поддержку единства и независимости Ливана, укрепление отношений с Москвой отвечает интересам ливанцев, заявил ливанский парламентарий Мухаммед Хавадже на полях проходящего в Сириусе Всемирного фестиваля молодежи. "РФ занимает твердую позицию в поддержку единства и независимости Ливана, его права на сопротивление израильской оккупации и освобождения своей земли… Мы будем стремиться укреплять двусторонние отношения и исторические связи с Россией, поскольку это отвечает интересам наших и всех свободных народов", - сказал Хавадже, представляющий блок "Развитие и свобода" во главе со спикером парламента Набихом Берри. "Исходя из нашей позиции сопротивления гегемонии США и израильской агрессии, мы осознаем, что тот, кто победит на Украине, будет иметь решающий голос в формировании нового миропорядка. Мы надеемся, что Россия выйдет из этой навязанной ей войны победителем… Враг, с которым ваша страна сражается на Украине, который хочет ослабить, истощить и расколоть ее, является союзником Израиля, оказывающим ему поддержку", - добавил он. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240123/livan-1922870715.html

https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, израиль, ливан, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024