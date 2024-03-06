https://ria.ru/20240306/likhachev-1931413180.html
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду начали консультации в Сочи, сообщили РИА Новости в атомной... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:39
2024-03-06T11:39
2024-03-06T11:58
сочи
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
безопасность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду начали консультации в Сочи, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации. "Консультации начались", - сказал представитель "Росатома".Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее подтвердила намерение Гросси провести ряд встреч на высоком уровне в ходе визита в Россию.Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, с этой точки зрения никаких рисков нет, но сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару, заявил Лихачев, выступая в конце февраля на правительственном часе в Госдуме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240301/zaes-1930390371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность, россия
Сочи, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Безопасность, Россия
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи
"Росатом" объявил о начале консультаций Лихачева и Гросси в Сочи
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду начали консультации в Сочи, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации.
"Консультации начались", - сказал представитель "Росатома".
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее подтвердила намерение Гросси провести ряд встреч на высоком уровне в ходе визита в Россию.
Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, с этой точки зрения никаких рисков нет, но сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару, заявил Лихачев, выступая в конце февраля на правительственном часе в Госдуме.
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Балицкий заявил, что ничего не ждет от визита Гросси в Запорожскую область