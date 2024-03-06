Рейтинг@Mail.ru
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 06.03.2024 (обновлено: 11:58 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/likhachev-1931413180.html
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду начали консультации в Сочи, сообщили РИА Новости в атомной... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:39
2024-03-06T11:58
сочи
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840494374_0:96:2708:1619_1920x0_80_0_0_557e86eb80343497e39313ec2aca7e00.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду начали консультации в Сочи, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации. "Консультации начались", - сказал представитель "Росатома".Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее подтвердила намерение Гросси провести ряд встреч на высоком уровне в ходе визита в Россию.Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, с этой точки зрения никаких рисков нет, но сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару, заявил Лихачев, выступая в конце февраля на правительственном часе в Госдуме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240301/zaes-1930390371.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840494374_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_f0986ff32f3f1e4659a9a5e9a9506b64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность, россия
Сочи, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Безопасность, Россия
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи

"Росатом" объявил о начале консультаций Лихачева и Гросси в Сочи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду начали консультации в Сочи, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации.
"Консультации начались", - сказал представитель "Росатома".
Стенд госкорпорации Росатом
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
19 февраля, 21:45
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее подтвердила намерение Гросси провести ряд встреч на высоком уровне в ходе визита в Россию.
Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, с этой точки зрения никаких рисков нет, но сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару, заявил Лихачев, выступая в конце февраля на правительственном часе в Госдуме.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев
28 февраля, 13:17
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Балицкий заявил, что ничего не ждет от визита Гросси в Запорожскую область
1 марта, 07:05
 
СочиАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала