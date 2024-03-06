https://ria.ru/20240306/likhachev-1931413180.html

Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи

Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024

Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали консультации в Сочи

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду начали консультации в Сочи, сообщили РИА Новости в атомной... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:39

2024-03-06T11:39

2024-03-06T11:58

сочи

алексей лихачев

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

безопасность

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду начали консультации в Сочи, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации. "Консультации начались", - сказал представитель "Росатома".Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее подтвердила намерение Гросси провести ряд встреч на высоком уровне в ходе визита в Россию.Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, с этой точки зрения никаких рисков нет, но сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару, заявил Лихачев, выступая в конце февраля на правительственном часе в Госдуме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240301/zaes-1930390371.html

сочи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сочи, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность, россия