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Более 30 тысяч бесплатных путевок в санатории для льготников закупили в МО
Более 30 тысяч бесплатных путевок в санатории для льготников закупили в МО - РИА Новости, 06.03.2024
Более 30 тысяч бесплатных путевок в санатории для льготников закупили в МО
В министерстве социального развития Московской области рассказали о закупке путевок для льготников. В этом году более 30 тысяч жителей региона смогут бесплатно... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:47
2024-03-06T15:47
2024-03-06T15:47
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В министерстве социального развития Московской области рассказали о закупке путевок для льготников. В этом году более 30 тысяч жителей региона смогут бесплатно отдохнуть в санаториях Краснодарского края, Крыма и Центральной России, сообщил телеканал “360”.В ведомстве отметили, что все путевки имеют электронный формат. Льготники смогут получить их в своем личном кабинете."Электронная путевка – это удобно, она приходит жителю в личном кабинете, важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение. Вместе с путевкой федеральным льготникам автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты", – добавили в министерстве соцразвития.Путевки также будет предоставлены лицам, которые сопровождают инвалидов первой группы и детей-инвалидов.
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