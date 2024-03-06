https://ria.ru/20240306/lekarstva-1931467244.html

В Москве выросло производство лекарств

В Москве выросло производство лекарств - РИА Новости, 06.03.2024

В Москве выросло производство лекарств

Медицинская промышленность активно развивается в Москве, в этой сфере работают около 200 предприятий, производство лекарств в столице выросло почти в 2,5 раза... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:18

2024-03-06T14:18

2024-03-06T14:18

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Медицинская промышленность активно развивается в Москве, в этой сфере работают около 200 предприятий, производство лекарств в столице выросло почти в 2,5 раза за пять лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Титановые имплантаты, разговаривающий автоматический дефибриллятор, тесты для неонатального скрининга — все это, несмотря на кажущуюся фантастичность, уже изобрели и выпускают на предприятиях Москвы. Медицинская промышленность столицы активно развивается. В этой сфере работает около 200 предприятий, на которых трудятся более двух тысяч человек. А за пять лет производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза", - говорится в сообщении. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в свою очередь, сообщил, что по итогам 2023 года столичные производители нарастили выпуск лекарств и медицинских материалов на 40,3% по сравнению с 2022 годом. "Для развития этой отрасли в октябре 2022 года на базе особой экономической зоны "Технополис Москва" мы открыли один из крупнейших и мощных в России фармацевтических кластеров. Он объединил 11 разработчиков и производителей лекарственных средств. Восемь предприятий в составе кластера уже работают", - приводятся слова Ефимова на сайте.

https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , общество, здоровье - общество