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В Москве выросло производство лекарств - РИА Новости, 06.03.2024
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14:18 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/lekarstva-1931467244.html
В Москве выросло производство лекарств
В Москве выросло производство лекарств - РИА Новости, 06.03.2024
В Москве выросло производство лекарств
Медицинская промышленность активно развивается в Москве, в этой сфере работают около 200 предприятий, производство лекарств в столице выросло почти в 2,5 раза... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:18
2024-03-06T14:18
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Медицинская промышленность активно развивается в Москве, в этой сфере работают около 200 предприятий, производство лекарств в столице выросло почти в 2,5 раза за пять лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Титановые имплантаты, разговаривающий автоматический дефибриллятор, тесты для неонатального скрининга — все это, несмотря на кажущуюся фантастичность, уже изобрели и выпускают на предприятиях Москвы. Медицинская промышленность столицы активно развивается. В этой сфере работает около 200 предприятий, на которых трудятся более двух тысяч человек. А за пять лет производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза", - говорится в сообщении. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в свою очередь, сообщил, что по итогам 2023 года столичные производители нарастили выпуск лекарств и медицинских материалов на 40,3% по сравнению с 2022 годом. "Для развития этой отрасли в октябре 2022 года на базе особой экономической зоны "Технополис Москва" мы открыли один из крупнейших и мощных в России фармацевтических кластеров. Он объединил 11 разработчиков и производителей лекарственных средств. Восемь предприятий в составе кластера уже работают", - приводятся слова Ефимова на сайте.
https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , общество, здоровье - общество
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Общество, Здоровье - Общество
В Москве выросло производство лекарств

В Москве почти в 2,5 раза выросло производство лекарств за 5 лет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПродукция Московского эндокринного завода
Продукция Московского эндокринного завода - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Продукция Московского эндокринного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Медицинская промышленность активно развивается в Москве, в этой сфере работают около 200 предприятий, производство лекарств в столице выросло почти в 2,5 раза за пять лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Титановые имплантаты, разговаривающий автоматический дефибриллятор, тесты для неонатального скрининга — все это, несмотря на кажущуюся фантастичность, уже изобрели и выпускают на предприятиях Москвы. Медицинская промышленность столицы активно развивается. В этой сфере работает около 200 предприятий, на которых трудятся более двух тысяч человек. А за пять лет производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза", - говорится в сообщении.
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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в свою очередь, сообщил, что по итогам 2023 года столичные производители нарастили выпуск лекарств и медицинских материалов на 40,3% по сравнению с 2022 годом.
"Для развития этой отрасли в октябре 2022 года на базе особой экономической зоны "Технополис Москва" мы открыли один из крупнейших и мощных в России фармацевтических кластеров. Он объединил 11 разработчиков и производителей лекарственных средств. Восемь предприятий в составе кластера уже работают", - приводятся слова Ефимова на сайте.
Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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