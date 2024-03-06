https://ria.ru/20240306/konsultatsiya-1931448353.html

РЭЦ и Роскачество проведут консультацию для экспортеров в Китай

РЭЦ и Роскачество проведут консультацию для экспортеров в Китай - РИА Новости, 06.03.2024

РЭЦ и Роскачество проведут консультацию для экспортеров в Китай

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Роскачество проведут консультацию для компаний, планирующих или осуществляющих экспорт в Китай, вебинар... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:24

2024-03-06T13:24

2024-03-06T13:24

экономика

россия

роскачество

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

бренд сделано в россии (made in russia)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Роскачество проведут консультацию для компаний, планирующих или осуществляющих экспорт в Китай, вебинар пройдет 15 марта, сообщает РЭЦ."Эксперты расскажут о регистрации в системе CIFER, оценке соответствия продукции и охране интеллектуальной собственности. Вебинар состоится 15 марта в 11.00 мск. Участие бесплатное. Главное - зарегистрироваться на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.В ходе вебинара слушатели разберутся в техническом регулировании Китая и узнают, какую поддержку можно получить от РЭЦ в области оценки соответствия, а также получат информацию о порядке регистрации в системе импортеров пищевой продукции CIFER в соответствии с приказом №248 Главного таможенного управления КНР.Также желающие узнают о перспективах экспорта российской органической продукции в Китай и требованиях для сертификации.Кроме того, специалисты расскажут о способах и особенностях правовой охраны интеллектуальной собственности и защиты бренда при выходе на китайский рынок и о порядке получения и преимущества участия системе добровольной сертификации "Сделано в России".

https://ria.ru/20240227/prodazhi-1929708448.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, роскачество, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)