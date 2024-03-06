https://ria.ru/20240306/konsultatsiya-1931448353.html
РЭЦ и Роскачество проведут консультацию для экспортеров в Китай
РЭЦ и Роскачество проведут консультацию для экспортеров в Китай - РИА Новости, 06.03.2024
РЭЦ и Роскачество проведут консультацию для экспортеров в Китай
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Роскачество проведут консультацию для компаний, планирующих или осуществляющих экспорт в Китай, вебинар... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:24
2024-03-06T13:24
2024-03-06T13:24
экономика
россия
роскачество
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Роскачество проведут консультацию для компаний, планирующих или осуществляющих экспорт в Китай, вебинар пройдет 15 марта, сообщает РЭЦ."Эксперты расскажут о регистрации в системе CIFER, оценке соответствия продукции и охране интеллектуальной собственности. Вебинар состоится 15 марта в 11.00 мск. Участие бесплатное. Главное - зарегистрироваться на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.В ходе вебинара слушатели разберутся в техническом регулировании Китая и узнают, какую поддержку можно получить от РЭЦ в области оценки соответствия, а также получат информацию о порядке регистрации в системе импортеров пищевой продукции CIFER в соответствии с приказом №248 Главного таможенного управления КНР.Также желающие узнают о перспективах экспорта российской органической продукции в Китай и требованиях для сертификации.Кроме того, специалисты расскажут о способах и особенностях правовой охраны интеллектуальной собственности и защиты бренда при выходе на китайский рынок и о порядке получения и преимущества участия системе добровольной сертификации "Сделано в России".
https://ria.ru/20240227/prodazhi-1929708448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, роскачество, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Роскачество, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Роскачество проведут консультацию для компаний, планирующих или осуществляющих экспорт в Китай, вебинар пройдет 15 марта, сообщает РЭЦ.
"Эксперты расскажут о регистрации в системе CIFER, оценке соответствия продукции и охране интеллектуальной собственности. Вебинар состоится 15 марта в 11.00 мск. Участие бесплатное. Главное - зарегистрироваться на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.
В ходе вебинара слушатели разберутся в техническом регулировании Китая и узнают, какую поддержку можно получить от РЭЦ в области оценки соответствия, а также получат информацию о порядке регистрации в системе импортеров пищевой продукции CIFER в соответствии с приказом №248 Главного таможенного управления КНР.
Также желающие узнают о перспективах экспорта российской органической продукции в Китай
и требованиях для сертификации.
Кроме того, специалисты расскажут о способах и особенностях правовой охраны интеллектуальной собственности и защиты бренда при выходе на китайский рынок и о порядке получения и преимущества участия системе добровольной сертификации "Сделано в России".
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