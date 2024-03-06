https://ria.ru/20240306/kolonializm-1931500450.html
Век однополярного мира и колониализма уходит, заявил Песков
Век однополярного мира и колониализма уходит, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Век однополярного мира и колониализма уходит, заявил Песков
Век колониализма уходит, его сменит век более справедливых отношений, РФ будет его составной частью, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:55
2024-03-06T15:55
2024-03-06T15:55
россия
дмитрий песков
российское общество "знание"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Век колониализма уходит, его сменит век более справедливых отношений, РФ будет его составной частью, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Век однополярного мира, век диктата, век колонии и колониализма уходит, его место займет век более справедливых отношений, национального многообразия, культурного многообразия, уважения к многообразию, и Россия будет составной частью этого нового мира", - отметил он. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20230127/lavrov-1847741138.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Век однополярного мира и колониализма уходит, заявил Песков
Песков: век колониализма сменит эпоха более справедливых отношений
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Век колониализма уходит, его сменит век более справедливых отношений, РФ будет его составной частью, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Век однополярного мира, век диктата, век колонии и колониализма уходит, его место займет век более справедливых отношений, национального многообразия, культурного многообразия, уважения к многообразию, и Россия будет составной частью этого нового мира", - отметил он.
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Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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