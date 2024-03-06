https://ria.ru/20240306/kniga-1931514733.html

Американская делегация привезла на ВФМ книгу "Россия нам не враг"

Американская делегация привезла на ВФМ книгу "Россия нам не враг" - РИА Новости, 06.03.2024

Американская делегация привезла на ВФМ книгу "Россия нам не враг"

Глава американской делегации на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин предоставил РИА Новости экземпляр книги, в которой освещается деятельность его... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:33

2024-03-06T16:33

2024-03-06T16:34

сша

донбасс

россия

владимир путин

нато

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Глава американской делегации на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин предоставил РИА Новости экземпляр книги, в которой освещается деятельность его соратников в США по поддержке Донбасса и противостоянию НАТО. Книга носит название "Россия нам не враг: заметки американцев, поддерживающих Донбасс против НАТО". Она посвящена "жертвам нацистских и японских преступлений, а также многочисленным героям Великой Антифашистской войны 1939-1945 годов". Внутри содержатся статьи и стенограммы выступлений последних двух лет в поддержку Донбасса, России и в осуждение нынешнего экономического порядка в США. Кроме этого, читателю представлены фотографии с пророссийских митингов в США и поздравление ДНР и ЛНР с признанием Россией 21 февраля 2022 года. Жителям и властям республик американцы направили свою "полную поддержку в борьбе против угнетения и оккупации после Евромайдана 2014 года, подержанного США и НАТО". "Прежде чем мы уехали (на фестиваль - ред.), мы использовали членские взносы (в антиимпериалистической организации, возглавляемой Мопиным), чтобы издать книгу для распространения на фестивале. Мы напечатали 100 копий", - сказал Мопин. Авторы "с радостью" бы обсудили перевод книги на русский язык, но "многое из содержимого уже доступно на русском в сети", полагает Мопин. Он отметил, что проблем из-за издания такой литературы не было, потому что Америка еще в "определенной степени" свободная страна, но обстановка там "становится хуже". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html

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сша, донбасс, россия, владимир путин, нато, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире