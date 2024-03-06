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Песков назвал смерть Киссинджера большой утратой для мировой политики - РИА Новости, 06.03.2024
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14:41 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/kissindzher-1931474940.html
Песков назвал смерть Киссинджера большой утратой для мировой политики
Песков назвал смерть Киссинджера большой утратой для мировой политики - РИА Новости, 06.03.2024
Песков назвал смерть Киссинджера большой утратой для мировой политики
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой утратой для мировой политики уход из жизни экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:41
2024-03-06T14:41
россия
сша
генри киссинджер
дмитрий песков
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой утратой для мировой политики уход из жизни экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, ушел из жизни 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет в американском штате Коннектикут. "Мне очень жаль, что больше нет доктора Киссинджера. Если бы такие люди, как Киссинджер, сейчас имели бы влияние или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, все было бы по-другому. Было бы больше разума. Было бы больше политической воли к диалогу. Поэтому, действительно, это большая утрата - уход Киссинджера - для международной политики", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912905911.html
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912796672.html
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россия, сша, генри киссинджер, дмитрий песков, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, США, Генри Киссинджер, Дмитрий Песков, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Песков назвал смерть Киссинджера большой утратой для мировой политики

Песков: если бы такие, как Киссинджер, были у власти, все было бы по-другому

© AP Photo / Susan WalshБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой утратой для мировой политики уход из жизни экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.
Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, ушел из жизни 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет в американском штате Коннектикут.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Мировые СМИ разобрали наследие Киссинджера
30 ноября 2023, 14:09
"Мне очень жаль, что больше нет доктора Киссинджера. Если бы такие люди, как Киссинджер, сейчас имели бы влияние или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, все было бы по-другому. Было бы больше разума. Было бы больше политической воли к диалогу. Поэтому, действительно, это большая утрата - уход Киссинджера - для международной политики", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Бейкер рассказал, кого лишились США со смертью Киссинджера
30 ноября 2023, 06:24
 
РоссияСШАГенри КиссинджерДмитрий ПесковВ миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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