Песков назвал смерть Киссинджера большой утратой для мировой политики
Песков: если бы такие, как Киссинджер, были у власти, все было бы по-другому
© AP Photo / Susan WalshБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой утратой для мировой политики уход из жизни экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.
Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, ушел из жизни 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет в американском штате Коннектикут.
"Мне очень жаль, что больше нет доктора Киссинджера. Если бы такие люди, как Киссинджер, сейчас имели бы влияние или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, все было бы по-другому. Было бы больше разума. Было бы больше политической воли к диалогу. Поэтому, действительно, это большая утрата - уход Киссинджера - для международной политики", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.