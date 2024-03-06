https://ria.ru/20240306/kissindzher-1931474940.html

Песков назвал смерть Киссинджера большой утратой для мировой политики

Песков назвал смерть Киссинджера большой утратой для мировой политики - РИА Новости, 06.03.2024

Песков назвал смерть Киссинджера большой утратой для мировой политики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой утратой для мировой политики уход из жизни экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:41

2024-03-06T14:41

2024-03-06T14:41

россия

сша

генри киссинджер

дмитрий песков

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой утратой для мировой политики уход из жизни экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, ушел из жизни 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет в американском штате Коннектикут. "Мне очень жаль, что больше нет доктора Киссинджера. Если бы такие люди, как Киссинджер, сейчас имели бы влияние или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, все было бы по-другому. Было бы больше разума. Было бы больше политической воли к диалогу. Поэтому, действительно, это большая утрата - уход Киссинджера - для международной политики", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912905911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, генри киссинджер, дмитрий песков, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024