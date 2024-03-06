https://ria.ru/20240306/kiokusinkay-1931541129.html

Школу киокусинкай в гимназии Алдана посетил глава Якутии

Школу киокусинкай в гимназии Алдана посетил глава Якутии - РИА Новости, 06.03.2024

Школу киокусинкай в гимназии Алдана посетил глава Якутии

Глава Якутии посетил гимназию города Алдан, где в новом спортзале, построенном на средства президентской дальневосточной субсидии, открылась школа киокусинкай,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:45

2024-03-06T17:45

2024-03-06T17:45

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

алдан

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ЯКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Глава Якутии посетил гимназию города Алдан, где в новом спортзале, построенном на средства президентской дальневосточной субсидии, открылась школа киокусинкай, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в городе Алдан Якутии в этом году ввели модульный спортзал. Объект с площадью в 776 квадратных метров является самым крупным среди аналогичных строений в республике. "Глава Якутии Айсен Николаев посетил модульный спортивный зал Алданской гимназии, где реализуют проект "Киокусинкай в школу". Спортивный зал был построен и оснащен в рамках президентской дальневосточной субсидии по инициативе президента России Владимира Путина", - рассказали в пресс-службе. С закупкой специального спортивного оборудования здесь стало возможным проведение занятий по карате, киокусинкай, борьбе, легкой атлетике и баскетболу. "Я занимаюсь киокусинкай уже шестой год, у меня синий пояс, есть призовые места на соревнованиях. Я очень обрадовался, когда узнал, что теперь наши тренировки будут проходить в нашем спортзале. Он просторный, красивый, находится прямо около гимназии. Все годы моему папе приходилось возить меня на тренировки в разные залы, где мы занимались. Это было неудобно. Нам приходилось иногда тренироваться в маленьких залах. Я знаю, что некоторые мои одноклассники тоже хотят записаться на секцию", – приводит пресс-служба слова ученика 5-го класса Алданской гимназии Владимира Хинельцева. Отмечается, что в Якутии на строительство трех таких спортзалов было выделено федеральное финансирование в размере 120 миллионов рублей. Всего за 2023 год на Дальнем Востоке было введено 25 новых спортзалов, ещё 25 будет создано в этом году.

https://ria.ru/20240224/turnir-1929284324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика саха (якутия), айсен николаев, россия, алдан