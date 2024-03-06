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Школу киокусинкай в гимназии Алдана посетил глава Якутии - РИА Новости, 06.03.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:45 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/kiokusinkay-1931541129.html
Школу киокусинкай в гимназии Алдана посетил глава Якутии
Школу киокусинкай в гимназии Алдана посетил глава Якутии - РИА Новости, 06.03.2024
Школу киокусинкай в гимназии Алдана посетил глава Якутии
Глава Якутии посетил гимназию города Алдан, где в новом спортзале, построенном на средства президентской дальневосточной субсидии, открылась школа киокусинкай,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:45
2024-03-06T17:45
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
алдан
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ЯКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Глава Якутии посетил гимназию города Алдан, где в новом спортзале, построенном на средства президентской дальневосточной субсидии, открылась школа киокусинкай, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в городе Алдан Якутии в этом году ввели модульный спортзал. Объект с площадью в 776 квадратных метров является самым крупным среди аналогичных строений в республике. "Глава Якутии Айсен Николаев посетил модульный спортивный зал Алданской гимназии, где реализуют проект "Киокусинкай в школу". Спортивный зал был построен и оснащен в рамках президентской дальневосточной субсидии по инициативе президента России Владимира Путина", - рассказали в пресс-службе. С закупкой специального спортивного оборудования здесь стало возможным проведение занятий по карате, киокусинкай, борьбе, легкой атлетике и баскетболу. "Я занимаюсь киокусинкай уже шестой год, у меня синий пояс, есть призовые места на соревнованиях. Я очень обрадовался, когда узнал, что теперь наши тренировки будут проходить в нашем спортзале. Он просторный, красивый, находится прямо около гимназии. Все годы моему папе приходилось возить меня на тренировки в разные залы, где мы занимались. Это было неудобно. Нам приходилось иногда тренироваться в маленьких залах. Я знаю, что некоторые мои одноклассники тоже хотят записаться на секцию", – приводит пресс-служба слова ученика 5-го класса Алданской гимназии Владимира Хинельцева. Отмечается, что в Якутии на строительство трех таких спортзалов было выделено федеральное финансирование в размере 120 миллионов рублей. Всего за 2023 год на Дальнем Востоке было введено 25 новых спортзалов, ещё 25 будет создано в этом году.
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республика саха (якутия), айсен николаев, россия, алдан
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия, Алдан

Школу киокусинкай в гимназии Алдана посетил глава Якутии

CC BY 4.0 / Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) (cropped) / Глава Якутии Айсен Николаев во время посещения Алданской гимназии, где реализуют проект "Киокусинкай в школу"
Глава Якутии Айсен Николаев во время посещения Алданской гимназии, где реализуют проект Киокусинкай в школу - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
CC BY 4.0 / Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) (cropped) /
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Глава Якутии посетил гимназию города Алдан, где в новом спортзале, построенном на средства президентской дальневосточной субсидии, открылась школа киокусинкай, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в городе Алдан Якутии в этом году ввели модульный спортзал. Объект с площадью в 776 квадратных метров является самым крупным среди аналогичных строений в республике.
"Глава Якутии Айсен Николаев посетил модульный спортивный зал Алданской гимназии, где реализуют проект "Киокусинкай в школу". Спортивный зал был построен и оснащен в рамках президентской дальневосточной субсидии по инициативе президента России Владимира Путина", - рассказали в пресс-службе.
С закупкой специального спортивного оборудования здесь стало возможным проведение занятий по карате, киокусинкай, борьбе, легкой атлетике и баскетболу.
Якутск - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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"Я занимаюсь киокусинкай уже шестой год, у меня синий пояс, есть призовые места на соревнованиях. Я очень обрадовался, когда узнал, что теперь наши тренировки будут проходить в нашем спортзале. Он просторный, красивый, находится прямо около гимназии. Все годы моему папе приходилось возить меня на тренировки в разные залы, где мы занимались. Это было неудобно. Нам приходилось иногда тренироваться в маленьких залах. Я знаю, что некоторые мои одноклассники тоже хотят записаться на секцию", – приводит пресс-служба слова ученика 5-го класса Алданской гимназии Владимира Хинельцева.
Отмечается, что в Якутии на строительство трех таких спортзалов было выделено федеральное финансирование в размере 120 миллионов рублей.
Всего за 2023 год на Дальнем Востоке было введено 25 новых спортзалов, ещё 25 будет создано в этом году.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссияАлдан
 
 
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