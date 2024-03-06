СМИ: хуситы атаковали американское судно возле Баб-Эль-Мандебского пролива
Al Jazeera: хуситы атаковали судно США возле Баб-Эль-Мандебского пролива
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
КАИР, 6 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в среду о получении информации об атаке на судно в 54 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о взрыве рядом с принадлежащим США грузовым судном, проходящим вблизи Адена.
"Силы "Ансар Алла" атаковали американский корабль около Баб-эль-Мандеба", - заявил источник телеканала.
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.