https://ria.ru/20240306/khusity-1931488886.html

СМИ: хуситы атаковали американское судно возле Баб-Эль-Мандебского пролива

СМИ: хуситы атаковали американское судно возле Баб-Эль-Мандебского пролива - РИА Новости, 06.03.2024

СМИ: хуситы атаковали американское судно возле Баб-Эль-Мандебского пролива

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:19

2024-03-06T15:19

2024-03-06T15:27

в мире

ансар алла

сша

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КАИР, 6 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в среду о получении информации об атаке на судно в 54 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о взрыве рядом с принадлежащим США грузовым судном, проходящим вблизи Адена."Силы "Ансар Алла" атаковали американский корабль около Баб-эль-Мандеба", - заявил источник телеканала.Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ансар алла, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене