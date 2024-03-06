https://ria.ru/20240306/kazan-1931384639.html
Жители Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента РФ
Жители Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента РФ - РИА Новости, 06.03.2024
Жители Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента РФ
Молодожены Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента России - 16 и 17 марта, сообщила начальник управления ЗАГС Казани Елена Студеникина. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:27
2024-03-06T10:27
2024-03-06T10:28
республика татарстан
казань
брак
бракосочетание
молодожены
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853675799_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_55a3e7e2007b15a19dc0962640ecbb39.jpg
КАЗАНЬ, 6 мар – РИА Новости. Молодожены Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента России - 16 и 17 марта, сообщила начальник управления ЗАГС Казани Елена Студеникина. "В один из дней голосования, 16 марта, несколько молодых пар, имеющих активную жизненную позицию, уже изъявили желание сразу после регистрации брака поехать на избирательный участок и отдать свой голос за счастливое будущее своей только что созданной молодой семьи", - сказала Студеникина на пресс-конференции. На 17 марта, воскресенье, по ее информации, также открыта дополнительная дата для регистрации браков. Студеникина отметила, что особой популярностью для регистрации брака у молодоженов пользуются день семьи, любви и верности, день влюбленных, день города, а также "зеркальные" и другие красивые даты. Например, 24.04.24 брак планируют зарегистрировать одновременно две сестры и брат. По словам спикера, сегодня Казань для регистрации брака выбирают жители со всех уголков России - от Владивостока до Калининграда, от Норильска до Астрахани. Перед управлением ЗАГС стоит задача развивать свадебный туризм. Молодоженам предлагают провести регистрацию брака в красивых и знаковых местах Казани - музеях, парках, скверах. Выездная церемония заключения брака возможна, например, в Национальном музее Татарстана, Музее изобразительных искусств, Казанском кремле, Казанской ратуше, Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, Горкинско-Ометьевском лесу, на набережной озера Нижний Кабан. В 2023 году в Казани вступили в семейный союз более 11,7 тысячи пар.
https://ria.ru/20240305/sabantuy-1931141957.html
https://ria.ru/20240303/elabuga-1930821299.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853675799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d648f9ca9aa423f2bcf031da8e45e9e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, брак, бракосочетание, молодожены
Республика Татарстан, Казань, брак, бракосочетание, молодожены
КАЗАНЬ, 6 мар – РИА Новости. Молодожены Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента России - 16 и 17 марта, сообщила начальник управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.
"В один из дней голосования, 16 марта, несколько молодых пар, имеющих активную жизненную позицию, уже изъявили желание сразу после регистрации брака поехать на избирательный участок и отдать свой голос за счастливое будущее своей только что созданной молодой семьи", - сказала Студеникина на пресс-конференции.
Татарский праздник Сабантуй прошел на Всемирном фестивале молодежи
На 17 марта, воскресенье, по ее информации, также открыта дополнительная дата для регистрации браков.
Студеникина отметила, что особой популярностью для регистрации брака у молодоженов пользуются день семьи, любви и верности, день влюбленных, день города, а также "зеркальные" и другие красивые даты. Например, 24.04.24 брак планируют зарегистрировать одновременно две сестры и брат.
По словам спикера, сегодня Казань для регистрации брака выбирают жители со всех уголков России - от Владивостока
до Калининграда
, от Норильска
до Астрахани
. Перед управлением ЗАГС стоит задача развивать свадебный туризм. Молодоженам предлагают провести регистрацию брака в красивых и знаковых местах Казани - музеях, парках, скверах. Выездная церемония заключения брака возможна, например, в Национальном музее Татарстана, Музее изобразительных искусств, Казанском кремле, Казанской ратуше, Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, Горкинско-Ометьевском лесу, на набережной озера Нижний Кабан.
В 2023 году в Казани вступили в семейный союз более 11,7 тысячи пар.
Проект туристского кода преобразил исторический центр Елабуги