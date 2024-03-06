https://ria.ru/20240306/kazan-1931384639.html

Жители Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента РФ

Жители Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента РФ - РИА Новости, 06.03.2024

Жители Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента РФ

Молодожены Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента России - 16 и 17 марта, сообщила начальник управления ЗАГС Казани Елена Студеникина. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:27

2024-03-06T10:27

2024-03-06T10:28

республика татарстан

казань

брак

бракосочетание

молодожены

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КАЗАНЬ, 6 мар – РИА Новости. Молодожены Казани смогут зарегистрировать брак в дни выборов президента России - 16 и 17 марта, сообщила начальник управления ЗАГС Казани Елена Студеникина. "В один из дней голосования, 16 марта, несколько молодых пар, имеющих активную жизненную позицию, уже изъявили желание сразу после регистрации брака поехать на избирательный участок и отдать свой голос за счастливое будущее своей только что созданной молодой семьи", - сказала Студеникина на пресс-конференции. На 17 марта, воскресенье, по ее информации, также открыта дополнительная дата для регистрации браков. Студеникина отметила, что особой популярностью для регистрации брака у молодоженов пользуются день семьи, любви и верности, день влюбленных, день города, а также "зеркальные" и другие красивые даты. Например, 24.04.24 брак планируют зарегистрировать одновременно две сестры и брат. По словам спикера, сегодня Казань для регистрации брака выбирают жители со всех уголков России - от Владивостока до Калининграда, от Норильска до Астрахани. Перед управлением ЗАГС стоит задача развивать свадебный туризм. Молодоженам предлагают провести регистрацию брака в красивых и знаковых местах Казани - музеях, парках, скверах. Выездная церемония заключения брака возможна, например, в Национальном музее Татарстана, Музее изобразительных искусств, Казанском кремле, Казанской ратуше, Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, Горкинско-Ометьевском лесу, на набережной озера Нижний Кабан. В 2023 году в Казани вступили в семейный союз более 11,7 тысячи пар.

https://ria.ru/20240305/sabantuy-1931141957.html

https://ria.ru/20240303/elabuga-1930821299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, брак, бракосочетание, молодожены