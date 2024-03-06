https://ria.ru/20240306/intervyu-1931517142.html

Песков выдвинул критерии журналистам для интервью с Путиным

Песков выдвинул критерии журналистам для интервью с Путиным - РИА Новости, 06.03.2024

Песков выдвинул критерии журналистам для интервью с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие критерии позволят журналисту взять интервью у российского лидера Владимира Путина - это готовность РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:44

2024-03-06T16:44

2024-03-06T16:44

россия

владимир путин

дмитрий песков

всемирный фестиваль молодежи — 2024

политика

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие критерии позволят журналисту взять интервью у российского лидера Владимира Путина - это готовность обеспечить широкий доступ для аудитории во всем мире, а также способность слышать и транслировать разные точки зрения. На площадке Всемирного фестиваля молодежи журналисты спросили представителя Кремля, на основании каких критериев определяется, кто из заинтересованных представителей СМИ может взять интервью у Путина. "Для нас важно, когда президент Путин дает интервью, чтобы оно было доступно максимально большому количеству людей в самых разных странах мира. И для нас очень важно, чтобы тот, кто берет интервью, был готов слышать и транслировать потом самые разные точки зрения, не обязательно только те, с которыми согласится правительство его страны. Вот для нас это является главным", - заявил Песков. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240218/intervyu-1928050196.html

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

россия

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, всемирный фестиваль молодежи — 2024, политика