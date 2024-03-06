https://ria.ru/20240306/infrastruktura-1931398791.html
В Сумах пострадал объект критической инфраструктуры
В Сумах пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 06.03.2024
В Сумах пострадал объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах на Украине, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:02
2024-03-06T11:02
2024-03-06T11:02
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах на Украине, сообщила городская администрация в Telegram-канале. По данным городских властей, в ночь на среду были зафиксированы "удары" по объекту критической инфраструктуры. "На месте работают специалисты", - говорится в сообщении. Ранее в среду украинские власти сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры в подконтрольных Киеву части Запорожской области и городе Херсоне, а также в Хмельницкой области.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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сумы, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, В мире
В Сумах пострадал объект критической инфраструктуры
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумах