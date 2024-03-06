https://ria.ru/20240306/infrastruktura-1931379617.html
В Херсоне пострадали объекты критической инфраструктуры
В Херсоне пострадали объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 06.03.2024
В Херсоне пострадали объекты критической инфраструктуры
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объектов... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:57
2024-03-06T09:57
2024-03-06T09:57
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объектов критической и припортовой инфраструктуры в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "В Херсоне… повреждены объекты критической инфраструктуры… Зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру", - написал Прокудин. О каких именно объектах идет речь, Прокудин не уточнил. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В Херсоне пострадали объекты критической инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении инфраструктуры в Херсоне