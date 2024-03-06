https://ria.ru/20240306/infrastruktura-1931366365.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 06.03.2024

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких объектов... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:44

2024-03-06T08:44

2024-03-06T08:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. "Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Федоров. При этом он не уточнил, о каких именно и каком количестве объектов идет речь. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

запорожская область

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запорожская область, запорожская областная государственная администрация