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Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире - РИА Новости, 06.03.2024
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15:39 06.03.2024 (обновлено: 17:17 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/informatsiya-1931495817.html
Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире
Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире - РИА Новости, 06.03.2024
Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире
Россия должна активнее наращивать информационное присутствие в мире, в том числе в Африке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:39
2024-03-06T17:17
россия
дмитрий песков
африка
политика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия должна активнее наращивать информационное присутствие в мире, в том числе в Африке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы должны наращивать", - сказал Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, отвечая на вопрос о том, должна ли РФ более эффективно наращивать свое информационное присутствие на других континентах, особенно в Африке. При этом он отметил, что на африканском континенте есть своя специфика распространения информации, например, там нет крупных панафриканских СМИ, слабее развит интернет. "Это важное для нас направление работы", - добавил представитель Кремля. Он также напомнил о весьма содержательном саммите Россия-Африка, который состоялся в прошлом году в Санкт-Петербурге. "Сверстаны обширные планы по развитию сотрудничества с конкретными странами, которые, кстати, сейчас активно реализуются. И это, конечно, всё должно сопровождаться информационно. По-видимому, у нас будет большая работа в этом направлении. У нас есть соответствующие СМИ, соответствующие информационные агентства, которые имеют планы по расширению своего присутствия в Африке", - рассказал Песков.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
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россия, дмитрий песков, африка, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Дмитрий Песков, Африка, Политика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире

Песков: Россия должна активнее наращивать информационное присутствие в мире

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия должна активнее наращивать информационное присутствие в мире, в том числе в Африке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы должны наращивать", - сказал Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, отвечая на вопрос о том, должна ли РФ более эффективно наращивать свое информационное присутствие на других континентах, особенно в Африке.
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При этом он отметил, что на африканском континенте есть своя специфика распространения информации, например, там нет крупных панафриканских СМИ, слабее развит интернет. "Это важное для нас направление работы", - добавил представитель Кремля.
Он также напомнил о весьма содержательном саммите Россия-Африка, который состоялся в прошлом году в Санкт-Петербурге. "Сверстаны обширные планы по развитию сотрудничества с конкретными странами, которые, кстати, сейчас активно реализуются. И это, конечно, всё должно сопровождаться информационно. По-видимому, у нас будет большая работа в этом направлении. У нас есть соответствующие СМИ, соответствующие информационные агентства, которые имеют планы по расширению своего присутствия в Африке", - рассказал Песков.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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