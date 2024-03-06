https://ria.ru/20240306/informatsiya-1931495817.html
Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире
Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире - РИА Новости, 06.03.2024
Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире
Россия должна активнее наращивать информационное присутствие в мире, в том числе в Африке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:39
2024-03-06T15:39
2024-03-06T17:17
россия
дмитрий песков
африка
политика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия должна активнее наращивать информационное присутствие в мире, в том числе в Африке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы должны наращивать", - сказал Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, отвечая на вопрос о том, должна ли РФ более эффективно наращивать свое информационное присутствие на других континентах, особенно в Африке. При этом он отметил, что на африканском континенте есть своя специфика распространения информации, например, там нет крупных панафриканских СМИ, слабее развит интернет. "Это важное для нас направление работы", - добавил представитель Кремля. Он также напомнил о весьма содержательном саммите Россия-Африка, который состоялся в прошлом году в Санкт-Петербурге. "Сверстаны обширные планы по развитию сотрудничества с конкретными странами, которые, кстати, сейчас активно реализуются. И это, конечно, всё должно сопровождаться информационно. По-видимому, у нас будет большая работа в этом направлении. У нас есть соответствующие СМИ, соответствующие информационные агентства, которые имеют планы по расширению своего присутствия в Африке", - рассказал Песков.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
https://ria.ru/20231214/smi-1915862307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, африка, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Дмитрий Песков, Африка, Политика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире
Песков: Россия должна активнее наращивать информационное присутствие в мире
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия должна активнее наращивать информационное присутствие в мире, в том числе в Африке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы должны наращивать", - сказал Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, отвечая на вопрос о том, должна ли РФ более эффективно наращивать свое информационное присутствие на других континентах, особенно в Африке.
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При этом он отметил, что на африканском континенте есть своя специфика распространения информации, например, там нет крупных панафриканских СМИ, слабее развит интернет. "Это важное для нас направление работы", - добавил представитель Кремля.
Он также напомнил о весьма содержательном саммите Россия-Африка, который состоялся в прошлом году в Санкт-Петербурге. "Сверстаны обширные планы по развитию сотрудничества с конкретными странами, которые, кстати, сейчас активно реализуются. И это, конечно, всё должно сопровождаться информационно. По-видимому, у нас будет большая работа в этом направлении. У нас есть соответствующие СМИ, соответствующие информационные агентства, которые имеют планы по расширению своего присутствия в Африке", - рассказал Песков.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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