https://ria.ru/20240306/informatsiya-1931495817.html

Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире

Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире - РИА Новости, 06.03.2024

Песков призвал активнее наращивать информационное присутствие России в мире

Россия должна активнее наращивать информационное присутствие в мире, в том числе в Африке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:39

2024-03-06T15:39

2024-03-06T17:17

россия

дмитрий песков

африка

политика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия должна активнее наращивать информационное присутствие в мире, в том числе в Африке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы должны наращивать", - сказал Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, отвечая на вопрос о том, должна ли РФ более эффективно наращивать свое информационное присутствие на других континентах, особенно в Африке. При этом он отметил, что на африканском континенте есть своя специфика распространения информации, например, там нет крупных панафриканских СМИ, слабее развит интернет. "Это важное для нас направление работы", - добавил представитель Кремля. Он также напомнил о весьма содержательном саммите Россия-Африка, который состоялся в прошлом году в Санкт-Петербурге. "Сверстаны обширные планы по развитию сотрудничества с конкретными странами, которые, кстати, сейчас активно реализуются. И это, конечно, всё должно сопровождаться информационно. По-видимому, у нас будет большая работа в этом направлении. У нас есть соответствующие СМИ, соответствующие информационные агентства, которые имеют планы по расширению своего присутствия в Африке", - рассказал Песков.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

https://ria.ru/20231214/smi-1915862307.html

россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, африка, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024