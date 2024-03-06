https://ria.ru/20240306/inflyatsiya-1931577090.html
Минэкономразвития рассказало об уровне инфляции в России
Минэкономразвития рассказало об уровне инфляции в России - РИА Новости, 06.03.2024
Минэкономразвития рассказало об уровне инфляции в России
Инфляция в России в годовом выражении на 4 марта составила 7,59%, практически как и неделей ранее (7,58%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:09
2024-03-06T20:09
2024-03-06T20:09
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 4 марта составила 7,59%, практически как и неделей ранее (7,58%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 27 февраля по 4 марта 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,09%, год к году темпы роста цен составили 7,59%", - говорится в обзоре. Авторы обзора отмечают, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,09% на фоне снижения стоимости плодоовощной продукции на 0,5%. "Ускорилось удешевление огурцов, продолжили снижаться цены на картофель, замедлился рост цен на помидоры и овощи "борщевого набора". На остальные продукты питания темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,14%)", - пишут они. Среди непродовольственных товаров инфляция составила 0,07% - цены на легковые автомобили практически не изменились, а стоимость электро- и бытовых приборов снизилась на 0,4%. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, то рост цен замедлился до 0,04% на фоне снижения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_53ce69181f642ccb349cba75b254a52a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития рассказало об уровне инфляции в России
МЭР: инфляция в России на 4 марта составила 7,59% в годовом выражении
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении на 4 марта составила 7,59%, практически как и неделей ранее (7,58%), следует из обзора
Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 27 февраля по 4 марта 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,09%, год к году темпы роста цен составили 7,59%", - говорится в обзоре.
Авторы обзора отмечают, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,09% на фоне снижения стоимости плодоовощной продукции на 0,5%. "Ускорилось удешевление огурцов, продолжили снижаться цены на картофель, замедлился рост цен на помидоры и овощи "борщевого набора". На остальные продукты питания темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,14%)", - пишут они.
Среди непродовольственных товаров инфляция составила 0,07% - цены на легковые автомобили практически не изменились, а стоимость электро- и бытовых приборов снизилась на 0,4%. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, то рост цен замедлился до 0,04% на фоне снижения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой