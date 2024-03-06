https://ria.ru/20240306/inflyatsiya-1931577090.html

Минэкономразвития рассказало об уровне инфляции в России

Минэкономразвития рассказало об уровне инфляции в России - РИА Новости, 06.03.2024

Минэкономразвития рассказало об уровне инфляции в России

Инфляция в России в годовом выражении на 4 марта составила 7,59%, практически как и неделей ранее (7,58%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:09

2024-03-06T20:09

2024-03-06T20:09

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 4 марта составила 7,59%, практически как и неделей ранее (7,58%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 27 февраля по 4 марта 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,09%, год к году темпы роста цен составили 7,59%", - говорится в обзоре. Авторы обзора отмечают, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,09% на фоне снижения стоимости плодоовощной продукции на 0,5%. "Ускорилось удешевление огурцов, продолжили снижаться цены на картофель, замедлился рост цен на помидоры и овощи "борщевого набора". На остальные продукты питания темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,14%)", - пишут они. Среди непродовольственных товаров инфляция составила 0,07% - цены на легковые автомобили практически не изменились, а стоимость электро- и бытовых приборов снизилась на 0,4%. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, то рост цен замедлился до 0,04% на фоне снижения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)