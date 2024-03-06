https://ria.ru/20240306/inflyatsiya-1931564651.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 06.03.2024

В России замедлилась недельная инфляция

Недельная инфляция в России с 27 февраля по 4 марта замедлилась до 0,09% с 0,13% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,51%, следует из... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:05

2024-03-06T19:05

2024-03-06T19:06

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Недельная инфляция в России с 27 февраля по 4 марта замедлилась до 0,09% с 0,13% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,51%, следует из публикации Росстата. "За период с 27 февраля по 4 марта 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,09%, с начала марта – 100,05%, с начала года – 101,51%", - говорится в документе. Как пишет Росстат, цены на плодоовощную продукцию в среднем за неделю снизились на 0,5%, в том числе подешевели огурцы и картофель - на 5,2% и 0,3% соответственно. При этом цены на капусту выросли на 2,3%, помидоры - на 1,9%, свеклу - на 1,3%, морковь - на 1,2%, яблоки - на 0,5%, лук и бананы - на 0,4%. На отчетной неделе также подорожала баранина - на 0,8%; сахар - на 0,7%; сосиски, сардельки, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%; чай - на 0,5%; маргарин, молоко и рис - на 0,4%; говядина, сливочное масло, творог, сыры - на 0,3%. Овощные консервы для детского питания, рыба, сметана, печенье, соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов стали дороже на 0,2%; полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб и пшено - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 0,7%; подсолнечное масло и гречку - на 0,2%; курицу, мясные консервы для детского питания и макаронные изделия - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 27 февраля по 4 марта подорожали: зубные пасты - на 0,6%, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, спички и туалетное мыло - на 0,2%, хозяйственное мыло - на 0,1%. Снизились цены на гигиенические прокладки - на 0,3%, пеленки для новорожденных и туалетную бумагу - на 0,2%, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,1%. Смартфоны и электропылесосы на отчетной неделе подешевели на 0,7% и 0,1% соответственно. Телевизоры подорожали на 0,5%. Цена как нового отечественного автомобиля, так и иностранного не изменилась. Остались без изменений и цены на автомобильный бензин и дизельное топливо. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, корвалол, валидол и анальгин выросли в цене на 0,8%, поливитамины, аллохол и мазь "Левомеколь" - на 0,6%, комбинированные анальгетики - на 0,4%, противовирусный препарат "Эргоферон" - на 0,2%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 0,8%.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)