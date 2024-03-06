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В Туве после аварии на ТЭЦ госпитализировали 18 человек
В Туве после аварии на ТЭЦ госпитализировали 18 человек - РИА Новости, 06.03.2024
В Туве после аварии на ТЭЦ госпитализировали 18 человек
После ЧП на ТЭЦ в Туве в больницы отправили 18 человек, ведутся поиски еще троих, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:12
2024-03-06T07:12
2024-03-06T09:48
происшествия
россия
кызыл
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. После ЧП на ТЭЦ в Туве в больницы отправили 18 человек, ведутся поиски еще троих, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале. "Прибыл на место. Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы", — написал он.По словам Ховалыга, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, а еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех их сейчас перевозят в республиканские больницы в Кызыле. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.Всего на смену на ТЭЦ заступил 21 человек, уточнил глава республики. Сейчас идут поиски троих оставшихся.По информации регионального МЧС, на Шагонарской ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Сейчас огонь локализовали на площади 50 квадратных метров.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T07:12
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РИА Новости
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происшествия, россия, кызыл, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Кызыл, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туве после аварии на ТЭЦ госпитализировали 18 человек
Глава Тувы Ховалыг сообщил о 18 госпитализированных после аварии на ТЭЦ