https://ria.ru/20240306/gospitalikhzatsiya-1931359925.html

В Туве после аварии на ТЭЦ госпитализировали 18 человек

В Туве после аварии на ТЭЦ госпитализировали 18 человек - РИА Новости, 06.03.2024

В Туве после аварии на ТЭЦ госпитализировали 18 человек

После ЧП на ТЭЦ в Туве в больницы отправили 18 человек, ведутся поиски еще троих, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T07:12

2024-03-06T07:12

2024-03-06T09:48

происшествия

россия

кызыл

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. После ЧП на ТЭЦ в Туве в больницы отправили 18 человек, ведутся поиски еще троих, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале. "Прибыл на место. Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы", — написал он.По словам Ховалыга, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, а еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех их сейчас перевозят в республиканские больницы в Кызыле. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.Всего на смену на ТЭЦ заступил 21 человек, уточнил глава республики. Сейчас идут поиски троих оставшихся.По информации регионального МЧС, на Шагонарской ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Сейчас огонь локализовали на площади 50 квадратных метров.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-06T07:12 true PT0M10S

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происшествия, россия, кызыл, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)