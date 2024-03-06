https://ria.ru/20240306/gosoboronzakaz-1931472238.html
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей"
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 06.03.2024
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) предприятиями концерна "Алмаз-Антей", сообщило в среду Минобороны. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:33
2024-03-06T14:33
2024-03-06T14:50
безопасность
россия
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) предприятиями концерна "Алмаз-Антей", сообщило в среду Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
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Шойгу проверяет выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) предприятиями концерна "Алмаз-Антей", сообщило в среду Минобороны.
2024-03-06T14:33
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безопасность, россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей"
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Алмаз-Антей"