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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 06.03.2024
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14:33 06.03.2024 (обновлено: 14:50 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/gosoboronzakaz-1931472238.html
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей"
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 06.03.2024
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) предприятиями концерна "Алмаз-Антей", сообщило в среду Минобороны. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:33
2024-03-06T14:50
безопасность
россия
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) предприятиями концерна "Алмаз-Антей", сообщило в среду Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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353
60
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Шойгу проверяет выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) предприятиями концерна "Алмаз-Антей", сообщило в среду Минобороны.
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безопасность, россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями "Алмаз-Антей"

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Алмаз-Антей"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) предприятиями концерна "Алмаз-Антей", сообщило в среду Минобороны.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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