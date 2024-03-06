https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931426909.html

В Тольятти женщину обвинили в подготовке к госизмене и еще по пяти статьям

В Тольятти женщину обвинили в подготовке к госизмене и еще по пяти статьям - РИА Новости, 06.03.2024

В Тольятти женщину обвинили в подготовке к госизмене и еще по пяти статьям

Жительнице Тольятти Полине Евтушенко предъявлено окончательное обвинение по шести статьям Уголовного кодекса РФ, включая подготовку к госизмене и содействие... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:28

2024-03-06T12:28

2024-03-06T12:28

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САМАРА, 6 мар - РИА Новости. Жительнице Тольятти Полине Евтушенко предъявлено окончательное обвинение по шести статьям Уголовного кодекса РФ, включая подготовку к госизмене и содействие террористической деятельности, ей грозит до 22 лет колонии. "До 22 лет [может грозить], самые тяжкие статьи в обвинении - о подготовке к госизмене и содействии террористической деятельности", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что уголовное дело также включает статьи о фейках об армии России и публичном оправдании терроризма. Изначально Евтушенко было предъявлено обвинение только по статье о подготовке к госизмене, следует из данных Самарского районного суда, который избирал обвиняемой меру пресечения. На сайте суда сообщалось, что Евтушенко склоняла жителя Самары к переходу на сторону противника - вступлению в "Легион "Свобода России"* для участия в боевых действиях против российских военных на территории Украины. В среду в Самарском райсуде Самары сообщили РИА Новости, что в конце декабря Евтушенко продлили арест до 11 марта включительно. Собеседница агентства уточнила, что тогда девушке вменяли подготовку к госизмене (часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ), содействие террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), реабилитацию нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), а также четыре эпизода по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма в интернете), три эпизода по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и два эпизода по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240215/gosizmena-1927544386.html

https://ria.ru/20231129/agent-1912547177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тольятти, самарская область