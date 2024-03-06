https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931423802.html

Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену

Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 06.03.2024

Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта военного училища к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:09

2024-03-06T12:09

2024-03-06T12:09

происшествия

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта военного училища к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Бояршинову Владиславу Михайловичу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде, уточнив, что Бояршинов - бывший курсант одного из военных училищ. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (госизмена). Подробности дела не разглашаются, поскольку маркировано грифом "секретно". Само разбирательство заняло в суде один день, так как дело слушалось в особом порядке из-за признания Бояршиновым вины.

https://ria.ru/20240221/zaderzhanie-1928652434.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, вооруженные силы рф