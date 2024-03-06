https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931423802.html
Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену
Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 06.03.2024
Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта военного училища к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:09
2024-03-06T12:09
2024-03-06T12:09
происшествия
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта военного училища к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Бояршинову Владиславу Михайловичу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде, уточнив, что Бояршинов - бывший курсант одного из военных училищ. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (госизмена). Подробности дела не разглашаются, поскольку маркировано грифом "секретно". Само разбирательство заняло в суде один день, так как дело слушалось в особом порядке из-за признания Бояршиновым вины.
https://ria.ru/20240221/zaderzhanie-1928652434.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ
Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену
Военный суд приговорил бывшего курсанта Бояршинова к 12 годам за госизмену
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта военного училища к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Бояршинову Владиславу Михайловичу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде, уточнив, что Бояршинов - бывший курсант одного из военных училищ.
Он признан виновным по статье 275 УК РФ
(госизмена). Подробности дела не разглашаются, поскольку маркировано грифом "секретно".
Само разбирательство заняло в суде один день, так как дело слушалось в особом порядке из-за признания Бояршиновым вины.
Администратора Telegram-канала из Читы задержали при выезде за границу