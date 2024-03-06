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Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 06.03.2024
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12:09 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931423802.html
Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену
Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 06.03.2024
Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта военного училища к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:09
2024-03-06T12:09
происшествия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта военного училища к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Бояршинову Владиславу Михайловичу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде, уточнив, что Бояршинов - бывший курсант одного из военных училищ. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (госизмена). Подробности дела не разглашаются, поскольку маркировано грифом "секретно". Само разбирательство заняло в суде один день, так как дело слушалось в особом порядке из-за признания Бояршиновым вины.
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происшествия, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ
Бывший курсант получил 12 лет колонии за госизмену

Военный суд приговорил бывшего курсанта Бояршинова к 12 годам за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта военного училища к 12 годам колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Бояршинову Владиславу Михайловичу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в суде, уточнив, что Бояршинов - бывший курсант одного из военных училищ.
Он признан виновным по статье 275 УК РФ (госизмена). Подробности дела не разглашаются, поскольку маркировано грифом "секретно".
Само разбирательство заняло в суде один день, так как дело слушалось в особом порядке из-за признания Бояршиновым вины.
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