https://ria.ru/20240306/golosovanie-1931578271.html
Под Калининградом откроют пункты для голосования россиян из других стран
Под Калининградом откроют пункты для голосования россиян из других стран - РИА Новости, 06.03.2024
Под Калининградом откроют пункты для голосования россиян из других стран
Пять пунктов, где смогут проголосовать российские граждане, которые проживают в соседних с Калининградской областью странах, будут работать на приграничных... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:16
2024-03-06T20:16
2024-03-06T20:16
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КАЛИНИНГРАД, 6 мар - РИА Новости. Пять пунктов, где смогут проголосовать российские граждане, которые проживают в соседних с Калининградской областью странах, будут работать на приграничных территориях около погранпереходов, три из них — это специальные автобусы, рассказал РИА Новости секретарь Калининградского облизбиркома Олег Баязитов. "Для граждан, которые проживают на территории иностранных государств, участки там не образовываем, в соответствии с нашим решением мы возложили полномочия на действующие комиссии, на пять действующих комиссий", - сказал Баязитов. Собеседник агентства уточнил, что одна из участковых комиссий — в Советске - будет работать в обычном режиме, с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Проголосовать там можно будет с документами, подтверждающими гражданство РФ. В Багратионовске, на погранпереходе "Гжехотки", для российских граждан из-за рубежа откроют специальный стационарный пункт, который находится в 50 метрах от границы. Он будет работать с 9.00 до 18.00 по местному времени. Так же будут работать и избирательные пункты в специальных автобусах. Их будет три. Один в Мамоново и два в Чернышевском, где есть пеший погранпереход и автомобильный. "Эти пункты работают по принципу как голосование на отдаленных территориях и там, где нет участковых избирательных комиссий. То есть ширма, урна, подготовленные члены комиссии, которые ждут избирателей. Все атрибуты, которые должны быть — они будут выдержаны. Единственное, только время работы — в связи с тем, чтобы люди не сидели в автобусах, когда еще темно или когда уже станет темно — ограничено время", - сказал Баязитов. Баязитов отметил, что на территории Калининградской области российские граждане, проживающие за рубежом, будут голосовать впервые. Раньше были участки в консульствах, но теперь их мало. "По количеству мы ничего не можем предполагать. Будут два человека - значит, мы предоставим возможность двум проголосовать. Будет 200, 300, 500 – значит, будет 200, 300, 500. Это дополнительная возможность для наших граждан, которые направляются в Калининградскую область с целью туризма, посещения родственников, деловой поездки, или целенаправленно проголосовать", - сказал Баязитов.
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калининградская область, калининград, политика
Выборы в Государственную думу, Калининградская область, Калининград, Политика
Под Калининградом откроют пункты для голосования россиян из других стран
Под Калининградом откроют пять пунктов для голосования россиян из других стран
КАЛИНИНГРАД, 6 мар - РИА Новости. Пять пунктов, где смогут проголосовать российские граждане, которые проживают в соседних с Калининградской областью странах, будут работать на приграничных территориях около погранпереходов, три из них — это специальные автобусы, рассказал РИА Новости секретарь Калининградского облизбиркома Олег Баязитов.
"Для граждан, которые проживают на территории иностранных государств, участки там не образовываем, в соответствии с нашим решением мы возложили полномочия на действующие комиссии, на пять действующих комиссий", - сказал Баязитов.
Собеседник агентства уточнил, что одна из участковых комиссий — в Советске
- будет работать в обычном режиме, с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Проголосовать там можно будет с документами, подтверждающими гражданство РФ
.
В Багратионовске, на погранпереходе "Гжехотки", для российских граждан из-за рубежа откроют специальный стационарный пункт, который находится в 50 метрах от границы. Он будет работать с 9.00 до 18.00 по местному времени. Так же будут работать и избирательные пункты в специальных автобусах. Их будет три. Один в Мамоново и два в Чернышевском, где есть пеший погранпереход и автомобильный.
"Эти пункты работают по принципу как голосование на отдаленных территориях и там, где нет участковых избирательных комиссий. То есть ширма, урна, подготовленные члены комиссии, которые ждут избирателей. Все атрибуты, которые должны быть — они будут выдержаны. Единственное, только время работы — в связи с тем, чтобы люди не сидели в автобусах, когда еще темно или когда уже станет темно — ограничено время", - сказал Баязитов.
Баязитов отметил, что на территории Калининградской области российские граждане, проживающие за рубежом, будут голосовать впервые. Раньше были участки в консульствах, но теперь их мало.
"По количеству мы ничего не можем предполагать. Будут два человека - значит, мы предоставим возможность двум проголосовать. Будет 200, 300, 500 – значит, будет 200, 300, 500. Это дополнительная возможность для наших граждан, которые направляются в Калининградскую область с целью туризма, посещения родственников, деловой поездки, или целенаправленно проголосовать", - сказал Баязитов.