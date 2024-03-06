https://ria.ru/20240306/golikova-1931546809.html

Голикова заявила, что семьеведение будет внеурочным занятием

Голикова заявила, что семьеведение будет внеурочным занятием - РИА Новости, 06.03.2024

Голикова заявила, что семьеведение будет внеурочным занятием

Семьеведение – это внеурочное занятие, в сетку обязательных школьных уроков оно не войдет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:02

2024-03-06T18:02

2024-03-06T18:02

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

татьяна голикова

россия

общество

владимир путин

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Семьеведение – это внеурочное занятие, в сетку обязательных школьных уроков оно не войдет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Минпросвещения РФ планирует разработать программу курса внеурочной деятельности "Семьеведение" для возможной ее реализации с 1 сентября 2024 года. "Эта тема есть, но это внеурочные занятия, они в сетку обязательных уроков у нас не войдут", - сказала Голикова на просветительском марафоне "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи. Она пояснила, что речь идет о том, чтобы различные специалисты, в том числе по психологии, возможно, по истории, рассказывали детям, в большей степени старшеклассникам, о том, что такое семья, традиции, и о том, как это важно. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/golikova-1931507057.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), татьяна голикова, россия, общество, владимир путин