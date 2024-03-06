https://ria.ru/20240306/golikova-1931507057.html

Голикова рассказала о подготовке национального проекта "Семья"

Голикова рассказала о подготовке национального проекта "Семья" - РИА Новости, 06.03.2024

Голикова рассказала о подготовке национального проекта "Семья"

Новый нацпроект "Семья" готовится, заработает с 1 января 2025 года, он будет одним из самых больших по количеству мероприятий и объему финансовых вложений,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:11

2024-03-06T16:11

2024-03-06T16:12

всемирный фестиваль молодежи — 2024

татьяна голикова

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Новый нацпроект "Семья" готовится, заработает с 1 января 2025 года, он будет одним из самых больших по количеству мероприятий и объему финансовых вложений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сейчас мы... готовим новый национальный проект, который стартует с 1 января 2025 года, он называется "Семья". Он, на самом деле, один из самых больших как по количеству мероприятий, так и по объему финансовых вложений", - сказала Голикова на просветительском марафоне "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи. Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240229/putin-1930229065.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, татьяна голикова, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), послание президента федеральному собранию — 2024 , общество