https://ria.ru/20240306/gazprom-1931530797.html

В "Газпром нефти" рассказали о женщинах среди сотрудников компании

В "Газпром нефти" рассказали о женщинах среди сотрудников компании - РИА Новости, 06.03.2024

В "Газпром нефти" рассказали о женщинах среди сотрудников компании

Доля женщин на управляющих позициях в "Газпром нефти" составляет 29%, а в целом по компании - 39%, сообщила начальник департамента по работе с персоналом и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:24

2024-03-06T17:24

2024-03-06T17:24

россия

газпром

сибур холдинг

экономика

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Доля женщин на управляющих позициях в "Газпром нефти" составляет 29%, а в целом по компании - 39%, сообщила начальник департамента по работе с персоналом и организационному развитию блока разведки и добычи нефтяной компании Галина Голощапова. "По "Газпром нефти"... мы, наверное, одна из лучших компаний по гендерному балансу. У нас женщин порядка 39%. Если мы говорим про научную сферу, то там вообще 50%... Даже на управленческих позициях в "Газпром нефти" 29% - это женщины", — сказала она на конференции в "Доме полимеров" "Сибура" на ВДНХ. В ходе выступления Голощапова отметила, что "Газпром нефть" задумывается и о других темах, связанных с равными возможностями. В частности, сказала она, пожилые люди часто уходят из компании по достижении пенсионного возраста, хотя еще могут эффективно работать. По ее мнению, это связано с тем, что в российском бизнесе сформировалась парадигма "Дорогу молодым". В то же время привлечение сотрудников в возрасте является одним из решений для выхода из кадрового голода, подчеркнула она. При этом доля людей в возрасте в России растет. "У нас не будет другого выхода, как научиться работать с пожилыми", - отметила Голощапова.

https://ria.ru/20240305/zhenschiny-1931227122.html

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россия, газпром, сибур холдинг, экономика, выставка-форум "россия"