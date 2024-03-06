https://ria.ru/20240306/gazoprovod-1931566801.html
Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить
Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить - РИА Новости, 06.03.2024
Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить
Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что газопровод через Украину, посредством которого республика получает российский газ, в любой момент могут повредить в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:12
2024-03-06T19:12
2024-03-06T19:12
специальная военная операция на украине
австрия
украина
карл нехаммер
экономика
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что газопровод через Украину, посредством которого республика получает российский газ, в любой момент могут повредить в ходе террористического нападения или обстрелов. "Для нас была цель в последние годы - побеспокоиться о том, чтобы у нас были альтернативы, на случай если действительно российский газ больше не будет поступать. Это зависит не только от вопроса транзита. Это также зона военных действий, то есть в любое время трубопровод могут повредить, посредством террористического нападения или намеренной стрельбы, и тем самым дестабилизировать ситуацию с энергопоставками", - сказал Нехаммер журналистам. Он уточнил, что Австрии удалось найти альтернативы, теперь, по его словам, у нее есть, например, норвежский газ. "Сейчас газохранилища заполнены. В настоящий момент уровень заполненности газохранилищ составляет около 78%", - уточнил Нехаммер. По его словам, расход газа из хранилищ во время минувшей зимы был меньше в сравнении с предыдущими годами благодаря теплой зиме, а также возобновляемым источникам энергии. Как заявляла ранее австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер, доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%. Австрийские власти в среду заявили, что планируют выделить "минимум" 70 миллионов евро на строительство дополнительной 40-километровой нитки газопровода WAG (сокращенно от Die West-Austria-Gasleitung - Западно-Австрийский газопровод) из Германии - в рамках снижения зависимости от российского газа. Реализацией проекта занимается компания Gas Connect Austria. По ее данным, расширение газопровода WAG в направлении с запада на восток позволит улучшить доступ Австрии к источникам газа из северо-западной Европы, например, из Норвегии, и к СПГ, который поставляется вдоль побережья в Германию, Бельгию, Нидерланды и Францию. Это также открывает перспективы для будущего без выбросов CO2, поскольку трубопровод будет также пригоден для транспортировки безвредного для климата водорода, поясняли представители компании.
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
https://ria.ru/20240303/gaz-1930816047.html
https://ria.ru/20240224/tranzit-1929225291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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австрия, украина, карл нехаммер, экономика, цены на нефть
Специальная военная операция на Украине, Австрия, Украина, Карл Нехаммер, Экономика, Цены на нефть
Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить
Нехаммер: газопровод через Украину может пострадать из-за диверсии или обстрелов
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что газопровод через Украину, посредством которого республика получает российский газ, в любой момент могут повредить в ходе террористического нападения или обстрелов.
"Для нас была цель в последние годы - побеспокоиться о том, чтобы у нас были альтернативы, на случай если действительно российский газ больше не будет поступать. Это зависит не только от вопроса транзита. Это также зона военных действий, то есть в любое время трубопровод могут повредить, посредством террористического нападения или намеренной стрельбы, и тем самым дестабилизировать ситуацию с энергопоставками", - сказал Нехаммер журналистам. Он уточнил, что Австрии удалось найти альтернативы, теперь, по его словам, у нее есть, например, норвежский газ.
Европе нужен не только российский газ, но и его украинские хранилища
"Сейчас газохранилища заполнены. В настоящий момент уровень заполненности газохранилищ составляет около 78%", - уточнил Нехаммер. По его словам, расход газа из хранилищ во время минувшей зимы был меньше в сравнении с предыдущими годами благодаря теплой зиме, а также возобновляемым источникам энергии.
Как заявляла ранее австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер, доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%.
"Худший сценарий": в ЕС забили тревогу из-за транзита газа через Украину
Австрийские власти в среду заявили, что планируют выделить "минимум" 70 миллионов евро на строительство дополнительной 40-километровой нитки газопровода WAG (сокращенно от Die West-Austria-Gasleitung - Западно-Австрийский газопровод) из Германии
- в рамках снижения зависимости от российского газа. Реализацией проекта занимается компания Gas Connect Austria.
По ее данным, расширение газопровода WAG в направлении с запада на восток позволит улучшить доступ Австрии к источникам газа из северо-западной Европы
, например, из Норвегии
, и к СПГ, который поставляется вдоль побережья в Германию, Бельгию
, Нидерланды
и Францию
. Это также открывает перспективы для будущего без выбросов CO2, поскольку трубопровод будет также пригоден для транспортировки безвредного для климата водорода, поясняли представители компании.
Аналитик раскрыл “план Б” при перекрытии украинского транзита