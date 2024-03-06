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Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:12 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/gazoprovod-1931566801.html
Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить
Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить - РИА Новости, 06.03.2024
Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить
Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что газопровод через Украину, посредством которого республика получает российский газ, в любой момент могут повредить в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:12
2024-03-06T19:12
специальная военная операция на украине
австрия
украина
карл нехаммер
экономика
цены на нефть
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что газопровод через Украину, посредством которого республика получает российский газ, в любой момент могут повредить в ходе террористического нападения или обстрелов. "Для нас была цель в последние годы - побеспокоиться о том, чтобы у нас были альтернативы, на случай если действительно российский газ больше не будет поступать. Это зависит не только от вопроса транзита. Это также зона военных действий, то есть в любое время трубопровод могут повредить, посредством террористического нападения или намеренной стрельбы, и тем самым дестабилизировать ситуацию с энергопоставками", - сказал Нехаммер журналистам. Он уточнил, что Австрии удалось найти альтернативы, теперь, по его словам, у нее есть, например, норвежский газ. "Сейчас газохранилища заполнены. В настоящий момент уровень заполненности газохранилищ составляет около 78%", - уточнил Нехаммер. По его словам, расход газа из хранилищ во время минувшей зимы был меньше в сравнении с предыдущими годами благодаря теплой зиме, а также возобновляемым источникам энергии. Как заявляла ранее австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер, доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%. Австрийские власти в среду заявили, что планируют выделить "минимум" 70 миллионов евро на строительство дополнительной 40-километровой нитки газопровода WAG (сокращенно от Die West-Austria-Gasleitung - Западно-Австрийский газопровод) из Германии - в рамках снижения зависимости от российского газа. Реализацией проекта занимается компания Gas Connect Austria. По ее данным, расширение газопровода WAG в направлении с запада на восток позволит улучшить доступ Австрии к источникам газа из северо-западной Европы, например, из Норвегии, и к СПГ, который поставляется вдоль побережья в Германию, Бельгию, Нидерланды и Францию. Это также открывает перспективы для будущего без выбросов CO2, поскольку трубопровод будет также пригоден для транспортировки безвредного для климата водорода, поясняли представители компании.
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
https://ria.ru/20240303/gaz-1930816047.html
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австрия, украина, карл нехаммер, экономика, цены на нефть
Специальная военная операция на Украине, Австрия, Украина, Карл Нехаммер, Экономика, Цены на нефть
Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить

Нехаммер: газопровод через Украину может пострадать из-за диверсии или обстрелов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что газопровод через Украину, посредством которого республика получает российский газ, в любой момент могут повредить в ходе террористического нападения или обстрелов.
"Для нас была цель в последние годы - побеспокоиться о том, чтобы у нас были альтернативы, на случай если действительно российский газ больше не будет поступать. Это зависит не только от вопроса транзита. Это также зона военных действий, то есть в любое время трубопровод могут повредить, посредством террористического нападения или намеренной стрельбы, и тем самым дестабилизировать ситуацию с энергопоставками", - сказал Нехаммер журналистам. Он уточнил, что Австрии удалось найти альтернативы, теперь, по его словам, у нее есть, например, норвежский газ.
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"Сейчас газохранилища заполнены. В настоящий момент уровень заполненности газохранилищ составляет около 78%", - уточнил Нехаммер. По его словам, расход газа из хранилищ во время минувшей зимы был меньше в сравнении с предыдущими годами благодаря теплой зиме, а также возобновляемым источникам энергии.
Как заявляла ранее австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер, доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%.
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Австрийские власти в среду заявили, что планируют выделить "минимум" 70 миллионов евро на строительство дополнительной 40-километровой нитки газопровода WAG (сокращенно от Die West-Austria-Gasleitung - Западно-Австрийский газопровод) из Германии - в рамках снижения зависимости от российского газа. Реализацией проекта занимается компания Gas Connect Austria.
По ее данным, расширение газопровода WAG в направлении с запада на восток позволит улучшить доступ Австрии к источникам газа из северо-западной Европы, например, из Норвегии, и к СПГ, который поставляется вдоль побережья в Германию, Бельгию, Нидерланды и Францию. Это также открывает перспективы для будущего без выбросов CO2, поскольку трубопровод будет также пригоден для транспортировки безвредного для климата водорода, поясняли представители компании.
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Специальная военная операция на УкраинеАвстрияУкраинаКарл НехаммерЭкономикаЦены на нефть
 
 
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