https://ria.ru/20240306/gazoprovod-1931566801.html

Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить

Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить - РИА Новости, 06.03.2024

Канцлер Австрии допустил, что газопровод через Украину могут повредить

Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что газопровод через Украину, посредством которого республика получает российский газ, в любой момент могут повредить в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:12

2024-03-06T19:12

2024-03-06T19:12

специальная военная операция на украине

австрия

украина

карл нехаммер

экономика

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752137996_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_1d22c9b9765b27804d221ba725ae72b3.jpg

ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что газопровод через Украину, посредством которого республика получает российский газ, в любой момент могут повредить в ходе террористического нападения или обстрелов. "Для нас была цель в последние годы - побеспокоиться о том, чтобы у нас были альтернативы, на случай если действительно российский газ больше не будет поступать. Это зависит не только от вопроса транзита. Это также зона военных действий, то есть в любое время трубопровод могут повредить, посредством террористического нападения или намеренной стрельбы, и тем самым дестабилизировать ситуацию с энергопоставками", - сказал Нехаммер журналистам. Он уточнил, что Австрии удалось найти альтернативы, теперь, по его словам, у нее есть, например, норвежский газ. "Сейчас газохранилища заполнены. В настоящий момент уровень заполненности газохранилищ составляет около 78%", - уточнил Нехаммер. По его словам, расход газа из хранилищ во время минувшей зимы был меньше в сравнении с предыдущими годами благодаря теплой зиме, а также возобновляемым источникам энергии. Как заявляла ранее австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер, доля российского газа в импорте Австрии в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%. Австрийские власти в среду заявили, что планируют выделить "минимум" 70 миллионов евро на строительство дополнительной 40-километровой нитки газопровода WAG (сокращенно от Die West-Austria-Gasleitung - Западно-Австрийский газопровод) из Германии - в рамках снижения зависимости от российского газа. Реализацией проекта занимается компания Gas Connect Austria. По ее данным, расширение газопровода WAG в направлении с запада на восток позволит улучшить доступ Австрии к источникам газа из северо-западной Европы, например, из Норвегии, и к СПГ, который поставляется вдоль побережья в Германию, Бельгию, Нидерланды и Францию. Это также открывает перспективы для будущего без выбросов CO2, поскольку трубопровод будет также пригоден для транспортировки безвредного для климата водорода, поясняли представители компании.

https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html

https://ria.ru/20240303/gaz-1930816047.html

https://ria.ru/20240224/tranzit-1929225291.html

австрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

австрия, украина, карл нехаммер, экономика, цены на нефть