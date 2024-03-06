https://ria.ru/20240306/forum-1931510469.html
В Москве пройдет Международный экономический форум стран СНГ
В Москве пройдет Международный экономический форум стран СНГ - РИА Новости, 06.03.2024
В Москве пройдет Международный экономический форум стран СНГ
Международный экономический форум стран СНГ состоится 28-29 марта в Москве, сообщили в исполкоме Содружества. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:23
2024-03-06T16:23
2024-03-06T16:23
москва
снг
евразийский экономический союз
шос
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30ef071b72df1b4f4b6c83ebd3ff58d8.jpg
МИНСК, 6 мар — РИА Новости. Международный экономический форум стран СНГ состоится 28-29 марта в Москве, сообщили в исполкоме Содружества. "В этом году Международный экономический форум государств – участников СНГ проходит с 28 по 29 марта в городе Москве на площадке Центра Международной торговли. В рамках форума будет действовать 21 секция, планируется участие более 2000 человек, которые обсудят актуальные темы сотрудничества государств – участников СНГ в логистике, таможне, строительстве, промышленной кооперации, миграционной политике, медицине, туризме, устойчивом развитии и других направлениях", - сообщается на сайте исполкома. В работе форума примут участие члены Экономического совета СНГ, исполнительных органов ЕАЭС и ШОС. "Основная цель предстоящего форума — переход от обсуждений к более тесному сотрудничеству в таких сферах, как экономика, промышленность, образование, культура, безопасность, инфраструктурное развитие и других", - отметили в исполкоме. Уточняется, что в рамках взаимодействия интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ШОС "сегодня важно наладить обмен опытом в области использования новых технологий и материалов, начать согласование технических стандартов и норм, сформировать меры поддержки и механизмы финансирования крупных трансграничных проектов". Это также включает разработку дорожных карт и стратегий для устранения транспортных барьеров, создание платежных инструментов, улучшение логистики и создание условий для беспрепятственной торговли и перемещения людей. "Важным аспектом такого сотрудничества является поиск сбалансированных решений, учитывающих интересы всех стран, а также разработка механизмов для решения возможных конфликтов и противоречий. Эффективное взаимодействие стран, входящих в интеграционные объединения СНГ, ЕАЭС, ШОС, требуют не только политической воли и стратегического видения, но и активного участия бизнес-сообществ, научных и образовательных учреждений, а также гражданского общества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f110a07d42597aa6295f31ecc77fed45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, снг, евразийский экономический союз, шос, экономика
Москва, СНГ, Евразийский экономический союз, ШОС, Экономика
В Москве пройдет Международный экономический форум стран СНГ
Международный экономический форум стран СНГ пройдет в Москве 28-29 марта
МИНСК, 6 мар — РИА Новости.
Международный экономический форум стран СНГ состоится 28-29 марта в Москве, сообщили в исполкоме
Содружества.
"В этом году Международный экономический форум государств – участников СНГ проходит с 28 по 29 марта в городе Москве на площадке Центра Международной торговли
. В рамках форума будет действовать 21 секция, планируется участие более 2000 человек, которые обсудят актуальные темы сотрудничества государств – участников СНГ в логистике, таможне, строительстве, промышленной кооперации, миграционной политике, медицине, туризме, устойчивом развитии и других направлениях", - сообщается на сайте исполкома.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
В работе форума примут участие члены Экономического совета СНГ, исполнительных органов ЕАЭС
и ШОС
.
"Основная цель предстоящего форума — переход от обсуждений к более тесному сотрудничеству в таких сферах, как экономика, промышленность, образование, культура, безопасность, инфраструктурное развитие и других", - отметили в исполкоме.
Уточняется, что в рамках взаимодействия интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ШОС "сегодня важно наладить обмен опытом в области использования новых технологий и материалов, начать согласование технических стандартов и норм, сформировать меры поддержки и механизмы финансирования крупных трансграничных проектов". Это также включает разработку дорожных карт и стратегий для устранения транспортных барьеров, создание платежных инструментов, улучшение логистики и создание условий для беспрепятственной торговли и перемещения людей.
"Важным аспектом такого сотрудничества является поиск сбалансированных решений, учитывающих интересы всех стран, а также разработка механизмов для решения возможных конфликтов и противоречий. Эффективное взаимодействие стран, входящих в интеграционные объединения СНГ, ЕАЭС, ШОС, требуют не только политической воли и стратегического видения, но и активного участия бизнес-сообществ, научных и образовательных учреждений, а также гражданского общества", - говорится в сообщении.
"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС