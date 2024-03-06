https://ria.ru/20240306/forum-1931510469.html

В Москве пройдет Международный экономический форум стран СНГ

В Москве пройдет Международный экономический форум стран СНГ - РИА Новости, 06.03.2024

В Москве пройдет Международный экономический форум стран СНГ

Международный экономический форум стран СНГ состоится 28-29 марта в Москве, сообщили в исполкоме Содружества. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:23

2024-03-06T16:23

2024-03-06T16:23

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МИНСК, 6 мар — РИА Новости. Международный экономический форум стран СНГ состоится 28-29 марта в Москве, сообщили в исполкоме Содружества. "В этом году Международный экономический форум государств – участников СНГ проходит с 28 по 29 марта в городе Москве на площадке Центра Международной торговли. В рамках форума будет действовать 21 секция, планируется участие более 2000 человек, которые обсудят актуальные темы сотрудничества государств – участников СНГ в логистике, таможне, строительстве, промышленной кооперации, миграционной политике, медицине, туризме, устойчивом развитии и других направлениях", - сообщается на сайте исполкома. В работе форума примут участие члены Экономического совета СНГ, исполнительных органов ЕАЭС и ШОС. "Основная цель предстоящего форума — переход от обсуждений к более тесному сотрудничеству в таких сферах, как экономика, промышленность, образование, культура, безопасность, инфраструктурное развитие и других", - отметили в исполкоме. Уточняется, что в рамках взаимодействия интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ШОС "сегодня важно наладить обмен опытом в области использования новых технологий и материалов, начать согласование технических стандартов и норм, сформировать меры поддержки и механизмы финансирования крупных трансграничных проектов". Это также включает разработку дорожных карт и стратегий для устранения транспортных барьеров, создание платежных инструментов, улучшение логистики и создание условий для беспрепятственной торговли и перемещения людей. "Важным аспектом такого сотрудничества является поиск сбалансированных решений, учитывающих интересы всех стран, а также разработка механизмов для решения возможных конфликтов и противоречий. Эффективное взаимодействие стран, входящих в интеграционные объединения СНГ, ЕАЭС, ШОС, требуют не только политической воли и стратегического видения, но и активного участия бизнес-сообществ, научных и образовательных учреждений, а также гражданского общества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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москва, снг, евразийский экономический союз, шос, экономика