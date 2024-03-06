https://ria.ru/20240306/filmy-1931521764.html
Космонавт назвал фильмы "Гагарин. Первый в космосе" и "Вызов" реалистичными
Космонавт назвал фильмы "Гагарин. Первый в космосе" и "Вызов" реалистичными - РИА Новости, 06.03.2024
Космонавт назвал фильмы "Гагарин. Первый в космосе" и "Вызов" реалистичными
Снятые в России фильмы "Гагарин. Первый в космосе", "Время первых" и "Вызов" достаточно правдоподобно показывают подготовку космонавтов и аспекты их пребывания... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:00
2024-03-06T17:00
2024-03-06T17:00
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владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Снятые в России фильмы "Гагарин. Первый в космосе", "Время первых" и "Вызов" достаточно правдоподобно показывают подготовку космонавтов и аспекты их пребывания на орбите, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев. "Я назвал бы, наверное, пару фильмов русских, которые недавно вышли, например, "Гагарин. Первый в космосе". А еще фильм, где Алексей Архипович Леонов был консультантом, "Время первых". Конечно, там есть вымысел, но достаточно реалистично они про свой первый отряд тогда показали", - сказал Прокопьев на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Кроме того, по его словам, "достаточно реалистично" сделан фильм "Вызов", часть которого снималась непосредственно на МКС. Прокопьев рассказал, что посмотрел эту картину, когда находился на станции, и тогда ему показалось, что фильм несколько "сузил" пространство МКС. "Реалистично, ничего не скажешь, молодцы. Конечно, художественный вымысел, потому что это художественный фильм, а не документальный, присутствует, но показано все очень здорово, красочно, с душой", - прокомментировал он. Космонавт также порекомендовал документальный фильм о съемках "Вызова". Он отметил, что там очень четко показана подготовка к полету, "то, чем занимаются космонавты", и какие ощущения они испытывают по возвращению из космоса. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Космонавт назвал фильмы "Гагарин. Первый в космосе" и "Вызов" реалистичными
Космонавт Прокопьев назвал кино "Гагарин. Первый в космосе" и "Вызов" правдивым
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Снятые в России фильмы "Гагарин. Первый в космосе", "Время первых" и "Вызов" достаточно правдоподобно показывают подготовку космонавтов и аспекты их пребывания на орбите, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев.
"Я назвал бы, наверное, пару фильмов русских, которые недавно вышли, например, "Гагарин. Первый в космосе". А еще фильм, где Алексей Архипович Леонов был консультантом, "Время первых". Конечно, там есть вымысел, но достаточно реалистично они про свой первый отряд тогда показали", - сказал Прокопьев на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18
Кроме того, по его словам, "достаточно реалистично" сделан фильм "Вызов", часть которого снималась непосредственно на МКС. Прокопьев рассказал, что посмотрел эту картину, когда находился на станции, и тогда ему показалось, что фильм несколько "сузил" пространство МКС.
"Реалистично, ничего не скажешь, молодцы. Конечно, художественный вымысел, потому что это художественный фильм, а не документальный, присутствует, но показано все очень здорово, красочно, с душой", - прокомментировал он.
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики
Космонавт также порекомендовал документальный фильм о съемках "Вызова". Он отметил, что там очень четко показана подготовка к полету, "то, чем занимаются космонавты", и какие ощущения они испытывают по возвращению из космоса.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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