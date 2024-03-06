https://ria.ru/20240306/filmy-1931521764.html

Космонавт назвал фильмы "Гагарин. Первый в космосе" и "Вызов" реалистичными

Космонавт назвал фильмы "Гагарин. Первый в космосе" и "Вызов" реалистичными - РИА Новости, 06.03.2024

Космонавт назвал фильмы "Гагарин. Первый в космосе" и "Вызов" реалистичными

Снятые в России фильмы "Гагарин. Первый в космосе", "Время первых" и "Вызов" достаточно правдоподобно показывают подготовку космонавтов и аспекты их пребывания... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:00

2024-03-06T17:00

2024-03-06T17:00

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Снятые в России фильмы "Гагарин. Первый в космосе", "Время первых" и "Вызов" достаточно правдоподобно показывают подготовку космонавтов и аспекты их пребывания на орбите, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев. "Я назвал бы, наверное, пару фильмов русских, которые недавно вышли, например, "Гагарин. Первый в космосе". А еще фильм, где Алексей Архипович Леонов был консультантом, "Время первых". Конечно, там есть вымысел, но достаточно реалистично они про свой первый отряд тогда показали", - сказал Прокопьев на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Кроме того, по его словам, "достаточно реалистично" сделан фильм "Вызов", часть которого снималась непосредственно на МКС. Прокопьев рассказал, что посмотрел эту картину, когда находился на станции, и тогда ему показалось, что фильм несколько "сузил" пространство МКС. "Реалистично, ничего не скажешь, молодцы. Конечно, художественный вымысел, потому что это художественный фильм, а не документальный, присутствует, но показано все очень здорово, красочно, с душой", - прокомментировал он. Космонавт также порекомендовал документальный фильм о съемках "Вызова". Он отметил, что там очень четко показана подготовка к полету, "то, чем занимаются космонавты", и какие ощущения они испытывают по возвращению из космоса. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024