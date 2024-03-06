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Фильм "Вызов" победил в Национальной премии интернет-контента

Фильм "Вызов" победил в Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 06.03.2024

Фильм "Вызов" победил в Национальной премии интернет-контента

Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко победил в специальной номинации III Национальной премии интернет-контента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T00:06

2024-03-06T00:06

2024-03-06T11:32

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

институт развития интернета

клим шипенко

максим древаль

юлия пересильд

россия

москва

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СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко победил в специальной номинации III Национальной премии интернет-контента, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента прошла во вторник в концертном комплексе "Роза Холл". В совместной с Российским обществом "Знание" специальной номинации "Мы из будущего" награду вручали за смелую идею и инновационный подход при создании контента. Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль отметил, что представленные в этой номинации люди делают то, что раньше казалось невозможным. "Мне кажется, сегодня как никогда важно: мы снова первые в космосе. И это уже не изменить. Что бы там ни было, первый фильм, снятый в космосе, за нами", - сказала актриса Юлия Пересильд после вручения награды. Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году проходит в два этапа. Первая часть прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", институт развития интернета, клим шипенко, максим древаль, юлия пересильд, россия, москва, всемирный фестиваль молодежи — 2024