https://ria.ru/20240306/festival-1931564812.html

Участники Детской программы ВФМ представили более ста проектов

Участники Детской программы ВФМ представили более ста проектов - РИА Новости, 06.03.2024

Участники Детской программы ВФМ представили более ста проектов

Участники Детской программы Всемирного фестиваля молодежи представили более 100 проектов, которые будут реализованы в странах-участницах международного форума,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:06

2024-03-06T19:06

2024-03-06T19:06

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мгимо

московский физико-технический институт

григорий гуров

владимир путин

россия

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Участники Детской программы Всемирного фестиваля молодежи представили более 100 проектов, которые будут реализованы в странах-участницах международного форума, сообщает пресс-служба Сириуса. Отмечается, что на Всемирном фестивале молодежи в среду прошел фестиваль проектов Детской программы. В течение недели 1 тысяча школьников из 78 стран вместе с экспертами работали над своими инициативами в мастерских и лабораториях. Так, занятия с ребятами проводили эксперты МГУ, МГИМО, МФТИ РУДН, сотрудники VK, Банка России, Росатома, ВТБ, РЖД, "Союзмульфильма" и других партнеров. "На фестивале участники Детской программы представили 100 проектов по шести направлениям: наука и образование, спорт и здоровый образ жизни, экология и экотуризм, гуманитарные науки и социальная сфера, культура, искусство и творчество, а также инновации и изобретения. Все проекты школьников станут наследием Всемирного фестиваля молодежи. В будущем инициативы ребят будут реализованы в разных странах-участницах", - говорится в сообщении. Гости фестиваля смогли увидеть модель атомного ледокола, обновленную версию зондового микроскопа-спутника, проект развития энергосистемы в регионах России, созданные при помощи 3D-принтера роботы-манипуляторы, проект цифрового аватара спортсмена. По итогам работы в творческих лабораториях и мастерских школьники представили музыкальные и сценические постановки, а также пилотные выпуски тематических медийных проектов. "Эксперты высоко оценили инновационные решения ребят. Уверен, что многие из них будут внедрены в реальную практику. Обязательно расширим использование методики работы тематических лабораторий в рамках деятельности "Движения Первых", - сказал председатель правления "Движения Первых" Григорий Гуров. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мгимо, московский физико-технический институт, григорий гуров, владимир путин, россия, общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024