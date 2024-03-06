https://ria.ru/20240306/festival-1931556518.html
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Трансляция
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Трансляция - РИА Новости, 06.03.2024
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Трансляция
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:31
2024-03-06T20:31
2024-03-06T20:31
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи.
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
2024-03-06T20:31
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, видео
Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Трансляция
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи.
2024-03-06T20:31
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PT128M16S
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Трансляция
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи.