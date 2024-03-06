https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи

Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи - РИА Новости, 06.03.2024

Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи

Зона досмотра в так называемом международном аэропорту, который соорудили перед Всемирным фестивалем молодежи в Сириусе, и ядерный самовар "Росатома", где... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:19

2024-03-06T16:19

2024-03-06T16:19

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

россия

оман

бразилия

общество

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Зона досмотра в так называемом международном аэропорту, который соорудили перед Всемирным фестивалем молодежи в Сириусе, и ядерный самовар "Росатома", где приготавливают чай для участников, стали самыми популярными объектами среди гостей международного мероприятия, рассказал РИА Новости гид Андрей Федорук. Зону досмотра "аэропорта" разместили прямо у входа в университет "Сириус", а ядерный самовар базируется на стенде "Росатома", там приготавливают травяные чаи для участников из разных регионов России. "Мы находимся в аэропорту и все зоны продублированы, сама концепция пользуется популярностью. У меня лично по две-три группы каждый день, участники из разных стран. Вчера, например, у меня была группа из Омана, Бразилия, Аргентина", - рассказал Федорук на полях фестиваля. Участники также ознакомились с региональным павильонами, выставкой художников из Донбасса. Основная целевая аудитория слушателей - иностранные и российские гости фестиваля разных возрастных категорий. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html

https://ria.ru/20240306/ploschadka-1931436095.html

россия

оман

бразилия

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, россия, оман, бразилия, общество