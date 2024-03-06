https://ria.ru/20240306/festival-1931385355.html
Всемирный фестиваль молодежи. День пятый
Всемирный фестиваль молодежи. День пятый - РИА Новости, 06.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи. День пятый
В "Сириусе" стартовал пятый день Всемирного фестиваля молодежи. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:20
2024-03-06T11:20
2024-03-06T11:20
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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В "Сириусе" стартовал пятый день Всемирного фестиваля молодежи.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Всемирный молодежный фестиваль в Сириусе – пятый день
LIVE: Всемирный молодежный фестиваль в Сириусе – пятый день
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, видео
Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Всемирный фестиваль молодежи. День пятый
В "Сириусе" стартовал пятый день Всемирного фестиваля молодежи.
2024-03-06T11:20
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PT1S
В "Сириусе" стартовал пятый день Всемирного фестиваля молодежи.