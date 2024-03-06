https://ria.ru/20240306/festival-1931365870.html
Выступление Голиковой на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция
Выступление Голиковой на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.03.2024
Выступление Голиковой на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция
Заместитель премьер-министра Татьяна Голикова выступает на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус". РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:49
2024-03-06T14:49
2024-03-06T14:57
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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Заместитель премьер-министра Татьяна Голикова выступает на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус".
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Голикова на Всемирном фестивале молодежи
Голикова на Всемирном фестивале молодежи
2024-03-06T14:49
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PT61M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, видео
Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Выступление Голиковой на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция
Заместитель премьер-министра Татьяна Голикова выступает на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус".
2024-03-06T14:49
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PT61M36S
Заместитель премьер-министра Татьяна Голикова выступает на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус".