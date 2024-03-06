https://ria.ru/20240306/festival-1931365746.html
Выступление Балицкого на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция
Выступление Балицкого на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.03.2024
Выступление Балицкого на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция
Глава Запорожской области Евгений Балицкий выступает на Всемирном фестивале молодежи. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:38
2024-03-06T12:38
2024-03-06T12:38
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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Глава Запорожской области Евгений Балицкий выступает на Всемирном фестивале молодежи.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Балицкий на Всемирном фестивале молодежи
LIVE: Балицкий на Всемирном фестивале молодежи
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, видео
Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Выступление Балицкого на Всемирном фестивале молодежи. Прямая трансляция
Глава Запорожской области Евгений Балицкий выступает на Всемирном фестивале молодежи.
2024-03-06T12:38
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PT1S
Глава Запорожской области Евгений Балицкий выступает на Всемирном фестивале молодежи.