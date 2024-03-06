https://ria.ru/20240306/evakuatsiya-1931355397.html

Пушилин рассказал об эвакуации трех жителей из освобождаемой Орловки

Пушилин рассказал об эвакуации трех жителей из освобождаемой Орловки - РИА Новости, 06.03.2024

Пушилин рассказал об эвакуации трех жителей из освобождаемой Орловки

Российские военнослужащие, ведущие бои за освобождение населенного пункта Орловка в Донецкой Народной Республике, вывели оттуда трех мирных жителей, заявил РИА... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T05:10

2024-03-06T05:10

2024-03-06T10:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931277065_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_75b3b6bd3d37876f8e5177f5b36cdf76.jpg

СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие, ведущие бои за освобождение населенного пункта Орловка в Донецкой Народной Республике, вывели оттуда трех мирных жителей, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "У меня есть информация, что бойцы 1-го армейского корпуса 114-й бригады как раз вывели из населенного пункта Орловка троих гражданских - двоих мужчин и одну женщину, которые сейчас уже получают всю необходимую помощь в городе Ясиноватая", - сказал Пушилин на полях Всемирного фестиваля молодежи. Он также отметил, что Минобороны России в ежедневном режиме дает исчерпывающую информацию по оперативной обстановке на фронте. "Что касается освобождения территории ДНР, да, мы это сейчас наблюдаем в режиме реального времени. А быстро или медленно, это не совсем правильные характеристики, потому что это зависит от множества факторов. И здесь абсолютные карты в руки Минобороны, которое видит полностью картину происходящих процессов и принимает соответствующие решения... В рамках того, что идет освобождение ДНР, мы получаем все новые и новые освобожденные пункты, которые, конечно же, требуют дополнительной помощи и поддержки", - подчеркнул собеседник агентства. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931352681.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), безопасность, вооруженные силы рф