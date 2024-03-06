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Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов
Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов - РИА Новости, 06.03.2024
Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту драки во Владивостоке мужчин — предположительно, продавцов цветов. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:49
2024-03-06T16:49
2024-03-06T18:32
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту драки во Владивостоке мужчин — предположительно, продавцов цветов. Ранее в соцсетях распространилось видео, как рядом с проезжей частью возле автомобилей несколько мужчин начали драться, в том числе ногами, кого-то повалили на землю. Автор видео сообщал, что на улице Борисенко во Владивостоке продавцы тюльпанов выясняют, кто должен убрать машину с цветами. "В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что на улице Борисенко во Владивостоке мужчины <...> стали в присутствии несовершеннолетних выяснять отношения и драться. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России ("Хулиганство")", — сообщает СУ СК России по Приморскому краю. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности фигурантов, информирует ведомство.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов
СК во Владивостоке возбудил дело о хулиганстве после драки продавцов цветов
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту драки во Владивостоке мужчин — предположительно, продавцов цветов.
Ранее в соцсетях распространилось видео, как рядом с проезжей частью возле автомобилей несколько мужчин начали драться, в том числе ногами, кого-то повалили на землю. Автор видео сообщал, что на улице Борисенко во Владивостоке продавцы тюльпанов выясняют, кто должен убрать машину с цветами.
"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что на улице Борисенко во Владивостоке мужчины <...> стали в присутствии несовершеннолетних выяснять отношения и драться. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России
("Хулиганство")", — сообщает СУ СК России по Приморскому краю
.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности фигурантов, информирует ведомство.
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