https://ria.ru/20240306/draka-1931518643.html

Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов

Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов - РИА Новости, 06.03.2024

Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту драки во Владивостоке мужчин — предположительно, продавцов цветов. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:49

2024-03-06T16:49

2024-03-06T18:32

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту драки во Владивостоке мужчин — предположительно, продавцов цветов. Ранее в соцсетях распространилось видео, как рядом с проезжей частью возле автомобилей несколько мужчин начали драться, в том числе ногами, кого-то повалили на землю. Автор видео сообщал, что на улице Борисенко во Владивостоке продавцы тюльпанов выясняют, кто должен убрать машину с цветами. "В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что на улице Борисенко во Владивостоке мужчины <...> стали в присутствии несовершеннолетних выяснять отношения и драться. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России ("Хулиганство")", — сообщает СУ СК России по Приморскому краю. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности фигурантов, информирует ведомство.

https://ria.ru/20240305/delo-1931208893.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край