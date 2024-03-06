Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 06.03.2024 (обновлено: 18:32 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/draka-1931518643.html
Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов
Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов - РИА Новости, 06.03.2024
Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту драки во Владивостоке мужчин — предположительно, продавцов цветов. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:49
2024-03-06T18:32
происшествия
владивосток
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту драки во Владивостоке мужчин — предположительно, продавцов цветов. Ранее в соцсетях распространилось видео, как рядом с проезжей частью возле автомобилей несколько мужчин начали драться, в том числе ногами, кого-то повалили на землю. Автор видео сообщал, что на улице Борисенко во Владивостоке продавцы тюльпанов выясняют, кто должен убрать машину с цветами. "В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что на улице Борисенко во Владивостоке мужчины &lt;...&gt; стали в присутствии несовершеннолетних выяснять отношения и драться. По данному факту &lt;...&gt; возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России ("Хулиганство")", — сообщает СУ СК России по Приморскому краю. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности фигурантов, информирует ведомство.
https://ria.ru/20240305/delo-1931208893.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов

СК во Владивостоке возбудил дело о хулиганстве после драки продавцов цветов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту драки во Владивостоке мужчин — предположительно, продавцов цветов.
Ранее в соцсетях распространилось видео, как рядом с проезжей частью возле автомобилей несколько мужчин начали драться, в том числе ногами, кого-то повалили на землю. Автор видео сообщал, что на улице Борисенко во Владивостоке продавцы тюльпанов выясняют, кто должен убрать машину с цветами.
"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что на улице Борисенко во Владивостоке мужчины <...> стали в присутствии несовершеннолетних выяснять отношения и драться. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России ("Хулиганство")", — сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности фигурантов, информирует ведомство.
Сотрудники полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Москве завели уголовное дело о хулиганстве после массовой драки
5 марта, 13:54
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала