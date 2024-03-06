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По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело
По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело - РИА Новости, 06.03.2024
По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело
Уголовное дело о халатности возбудили после аварии на Шагонарской ТЭЦ, где пострадали 18 человек, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Республике Тува. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:52
2024-03-06T07:52
2024-03-06T09:31
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
россия
кызыл
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после аварии на Шагонарской ТЭЦ, где пострадали 18 человек, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Республике Тува.Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Всех пострадавших транспортируют в республиканские больницы Кызыла. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Пятнадцать человек эвакуируют в республиканскую больницу Кызыла."По данному факту следственными органами СУ СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время на месте происшествия работает следователь, также на место ЧП выехали криминалисты следственного управления. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщает ведомство.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, россия, кызыл, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Тыва, Россия, Кызыл, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело
СУСК: по факту аварии с пострадавшими на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело