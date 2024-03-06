Глава американской делегации на ВФМ назвал себя патриотом

Глава делегации США на ВФМ Мопин, критиковавший Вашингтон, назвал себя патриотом
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.