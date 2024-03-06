https://ria.ru/20240306/delegatsiya-1931542632.html

Глава американской делегации на ВФМ назвал себя патриотом

Глава американской делегации на ВФМ назвал себя патриотом - РИА Новости, 06.03.2024

Глава американской делегации на ВФМ назвал себя патриотом

Глава американской делегации на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин, критиковавший политику властей страны, в разговоре с РИА Новости назвал себя и своих... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:50

2024-03-06T17:50

2024-03-06T17:50

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

вашингтон (штат)

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931392923_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f2ad5a9e85c8387e9b4e8b9c661604e9.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Глава американской делегации на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин, критиковавший политику властей страны, в разговоре с РИА Новости назвал себя и своих сторонников патриотами, желающими спасти Соединенные Штаты. В интервью агентству он рассказал, что американские делегаты на фестивале считают себя представителями большинства американского народа, желающего мира с Россией вопреки агрессивной политике Белого дома. По словам Мопина, радушный прием гостей из Штатов на ВФМ - лишнее доказательство того, что враждебность в отношениях РФ-США исходит из Вашингтона. "Я американец, я люблю свою страну. Чувствую очень глубокую духовную связь с американским народом", - сказал собеседник агентства. Он сам и его сторонники - патриоты США, подчеркнул Мопин. Они придерживаются социалистических и коммунистических взглядов, но хотят не уничтожить Америку, а "спасти" ее. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/kniga-1931514733.html

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

россия

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, вашингтон (штат), сша, в мире