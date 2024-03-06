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Болгарские военные начали транспортировку бронетехники для ВСУ - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/bolgariya-1931519139.html
Болгарские военные начали транспортировку бронетехники для ВСУ
Болгарские военные начали транспортировку бронетехники для ВСУ - РИА Новости, 06.03.2024
Болгарские военные начали транспортировку бронетехники для ВСУ
Болгарские военные начали транспортировку партии подержанной бронетехники на Украину, сообщает телеканал bTV. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:51
2024-03-06T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
болгария
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Болгарские военные начали транспортировку партии подержанной бронетехники на Украину, сообщает телеканал bTV. Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. Однако передача техники откладывалась из-за отсутствия финансирования. Все 110 предназначенных для Украины БТР хранятся на базе главного управления жандармерии в Софии. Как свидетельствует репортаж телеканала, в среду первый БТР был погружен на грузовик-платформу, чтобы отправится на железнодорожную станцию в городе Нови-Искыр. За их транспортировку отвечает министерство обороны. На фотографиях видно, что бронемашины выкрашены в ярко-лазоревый цвет. Сайт BulgarianMilitary.com сообщает, что на месте погрузки бронетранспортеров были также замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Остается неясным, предназначены ли они для Украины.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929790586.html
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в мире, украина, болгария, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Болгария, Вооруженные силы Украины
Болгарские военные начали транспортировку бронетехники для ВСУ

bTV: болгарские военные начали транспортировку 110 подержанных БТР на Украину

CC BY 2.5 / Kiril Kapustin / Bulgarian-made BTR-60PB-MD1Болгарский БТР-60ПБ-МД1
Болгарский БТР-60ПБ-МД1 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
CC BY 2.5 / Kiril Kapustin / Bulgarian-made BTR-60PB-MD1
Болгарский БТР-60ПБ-МД1. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Болгарские военные начали транспортировку партии подержанной бронетехники на Украину, сообщает телеканал bTV.
Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. Однако передача техники откладывалась из-за отсутствия финансирования.
Все 110 предназначенных для Украины БТР хранятся на базе главного управления жандармерии в Софии. Как свидетельствует репортаж телеканала, в среду первый БТР был погружен на грузовик-платформу, чтобы отправится на железнодорожную станцию в городе Нови-Искыр. За их транспортировку отвечает министерство обороны. На фотографиях видно, что бронемашины выкрашены в ярко-лазоревый цвет.
Сайт BulgarianMilitary.com сообщает, что на месте погрузки бронетранспортеров были также замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Остается неясным, предназначены ли они для Украины.
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