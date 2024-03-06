https://ria.ru/20240306/biznes-1931343570.html
В "Эксперт РА" рассказали о росте нового бизнеса в лизинге
В "Эксперт РА" рассказали о росте нового бизнеса в лизинге - РИА Новости, 06.03.2024
В "Эксперт РА" рассказали о росте нового бизнеса в лизинге
Объем нового бизнеса в лизинге России по итогам 2023 года вырос на 81% по сравнению с 2022 годом и составил 3,59 триллиона рублей, при этом по итогам 2024 года... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T00:22
2024-03-06T00:22
2024-03-06T00:22
экономика
эксперт ра
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Объем нового бизнеса в лизинге России по итогам 2023 года вырос на 81% по сравнению с 2022 годом и составил 3,59 триллиона рублей, при этом по итогам 2024 года рост ожидается на уровне 18%, что совпадает с декабрьским прогнозом, следует из комментария агентства "Эксперт РА" РИА Новости. "Согласно базовому прогнозу агентства "Эксперт РА", в 2024 году рост объема нового бизнеса составит около 18% преимущественно за счет автолизинга, а также лизинга строительной и железнодорожной техники", - отметили в агентстве. В "Эксперт РА" добавили, что по итогам первого полугодия 2023 года российский лизинговый рынок увеличил свою долю с 6 до 9% среди европейских рынков, показав самые высокие темпы роста нового бизнеса. "Для российского рынка лизинга 2023 год прошел в условиях высокой инфляции (7,42%) и ослабления курса рубля (курс доллара к рублю вырос с 70,34 до 89,69). Вкупе с реализацией значительного отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности бизнеса указанное привело к рекордному росту лизинга: объем нового бизнеса по итогам 2023 года составил 3,59 триллиона рублей, что на 81% превышает уровень 2022-го и на 57% - уровень докризисного 2021-го", - добавили в агентстве. При этом по итогам 2023 года максимальный объем нового бизнеса сохраняется за ГК "Газпромбанк Лизинг", показавшей рост на 105%. На второе место поднялась ГК "Сбербанк Лизинг", увеличив объем нового бизнеса за 2023 год на 147%, "ВТБ Лизинг" занял третью позицию (+104%), уточняется в материалах.
https://ria.ru/20240227/minpromtorg-1929699484.html
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экономика, эксперт ра, сбербанк россии, втб
Экономика, Эксперт РА, Сбербанк России, ВТБ
В "Эксперт РА" рассказали о росте нового бизнеса в лизинге
"Эксперт РА": рост нового бизнеса в лизинге в 2023 году составил 81%
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Объем нового бизнеса в лизинге России по итогам 2023 года вырос на 81% по сравнению с 2022 годом и составил 3,59 триллиона рублей, при этом по итогам 2024 года рост ожидается на уровне 18%, что совпадает с декабрьским прогнозом, следует из комментария агентства "Эксперт РА" РИА Новости.
"Согласно базовому прогнозу агентства "Эксперт РА", в 2024 году рост объема нового бизнеса составит около 18% преимущественно за счет автолизинга, а также лизинга строительной и железнодорожной техники", - отметили в агентстве.
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В "Эксперт РА" добавили, что по итогам первого полугодия 2023 года российский лизинговый рынок увеличил свою долю с 6 до 9% среди европейских рынков, показав самые высокие темпы роста нового бизнеса.
"Для российского рынка лизинга 2023 год прошел в условиях высокой инфляции (7,42%) и ослабления курса рубля (курс доллара к рублю вырос с 70,34 до 89,69). Вкупе с реализацией значительного отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности бизнеса указанное привело к рекордному росту лизинга: объем нового бизнеса по итогам 2023 года составил 3,59 триллиона рублей, что на 81% превышает уровень 2022-го и на 57% - уровень докризисного 2021-го", - добавили в агентстве.
При этом по итогам 2023 года максимальный объем нового бизнеса сохраняется за ГК "Газпромбанк Лизинг", показавшей рост на 105%. На второе место поднялась ГК "Сбербанк Лизинг", увеличив объем нового бизнеса за 2023 год на 147%, "ВТБ Лизинг" занял третью позицию (+104%), уточняется в материалах.
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