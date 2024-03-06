https://ria.ru/20240306/bespilotniki-1931441195.html

Минобороны рассказало о дронах, сбитых над Белгородской и Курской областями

Минобороны рассказало о дронах, сбитых над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 06.03.2024

Минобороны рассказало о дронах, сбитых над Белгородской и Курской областями

Российские средства ПВО уничтожили один беспилотник над Белгородской областью и еще один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:05

2024-03-06T13:05

2024-03-06T13:06

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один беспилотник над Белгородской областью и еще один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого марта около 12.10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Белгородской (1) и Курской (1) областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)