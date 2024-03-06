https://ria.ru/20240306/bespilotniki-1931441195.html
Минобороны рассказало о дронах, сбитых над Белгородской и Курской областями
Минобороны рассказало о дронах, сбитых над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 06.03.2024
Минобороны рассказало о дронах, сбитых над Белгородской и Курской областями
Российские средства ПВО уничтожили один беспилотник над Белгородской областью и еще один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:05
2024-03-06T13:05
2024-03-06T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один беспилотник над Белгородской областью и еще один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого марта около 12.10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Белгородской (1) и Курской (1) областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о дронах, сбитых над Белгородской и Курской областями
МО РФ: ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской и Курской областями