https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931426813.html
Под Курском сбили беспилотник
Под Курском сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024
Под Курском сбили беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа сбит под Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:27
2024-03-06T12:27
2024-03-06T12:38
специальная военная операция на украине
курск
роман старовойт
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит под Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее Старовойт предупреждал о работе системы ПВО над Курском и областью."Под Курском сбит украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО!" — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курск, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курск, Роман Старовойт, Безопасность
Под Курском сбили беспилотник
Старовойт: под Курском сбили беспилотник самолетного типа