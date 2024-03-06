https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931426813.html

Под Курском сбили беспилотник

Под Курском сбили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2024

Под Курском сбили беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа сбит под Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:27

2024-03-06T12:27

2024-03-06T12:38

специальная военная операция на украине

курск

роман старовойт

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит под Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее Старовойт предупреждал о работе системы ПВО над Курском и областью."Под Курском сбит украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО!" — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курск

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курск, роман старовойт, безопасность