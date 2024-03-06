https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931389819.html
Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне
Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне - РИА Новости, 06.03.2024
Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне
Российские средства ПВО около 09.00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:44
2024-03-06T10:44
2024-03-06T10:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО около 09.00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Шестого марта около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне
МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области около 09:00 мск