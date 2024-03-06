https://ria.ru/20240306/bespilotnik-1931389819.html

Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне

Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне - РИА Новости, 06.03.2024

Минобороны сообщило подробности о сбитом в Белгородской области дроне

Российские средства ПВО около 09.00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:44

2024-03-06T10:44

2024-03-06T10:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО около 09.00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Шестого марта около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность